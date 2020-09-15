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15.09.2020 09:08
Рубрика: Общество

Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Борнео обнаружен новый вид и род клопов, относящихся к семейству слепняков. Международная исследовательская группа, в состав которой входили петербургские ученые, выяснила, что у обнаруженных клопов нет ярких проявлений полового деморфизма и для человека особи не представляют опасности.

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Как сообщает пресс-служба СПбГУ, новый вид получил название Tatupa grafei. Ученые так долго не могли придумать название рода, что решили использовать случайный набор букв и получилось слово "Tatupa". А вид назвали grafei в честь профессора из Брунея Улмара Графе.

Ученые выяснили, что новый вид относится к группе Rhinocylapus-группе. Она включает в себя 24 вида. При этом у других насекомых вида ярко выражен половой деморфизм, когда самец оказывается чуть ли не в два раза меньше самки. А у Tatupa grafei все особи имеют одинаковый размер. С чем это связано, еще предстоит выяснить. Клопы имеют золотистую окраску, покрыты пятнами.

Клопы-слепняки попадаются на глаза ученым довольно редко. В вузе объясняют это тем, что клопы ведут очень скрытный образ жизни.

Ученые довольно подробно установили строение новых клопов, но вот их образ жизни и модели питания для исследователям по-прежнему неизвестны. Дело в том, что новый вид был открыт не непосредственно в тропических джунглях острова Талинтан, где расположено государство Борнео, а в стенах лаборатории СПбГУ - клопов привезли петербургским энтомологам для определения вида. Чтобы узнать о том, как ведут себя представители Tatupa grafei, необходимо наблюдение в живой природе. Но это затруднительно не только из-за закрытых границ, по оценкам ученых, новый вид может являться очень малочисленным. Результаты исследования обнародованы в журнале ZooKeys.

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