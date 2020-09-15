Управляющие организации Северной столицы и администрации районов стали требовать от жильцов первых этажей, чтобы те демонтировали решетки на окнах. Причина - решетки установлены самовольно и меняют облик фасада. Причем речь идет не об исторических домах в центре, а о хрущевках и брежневках в спальных районах города.

Все знают, что решетки на окнах первого этажа ставят ради безопасности жилища и его жильцов. Фото: PHOTOXPRESS

Так, Московский районный суд Петербурга велел демонтировать решетку с одного окна Виктору Смирнову, жильцу скромной многоэтажки в спальном квартале. Изначально УК направила жителю предписание - в течение пяти суток предоставить разрешительную документацию на решетку либо демонтировать ее. Смирнов никак не отреагировал, и на него подали в суд. Теперь он обязан не только убрать решетку, но и выплатить госпошлину - шесть тысяч рублей.

Некоторые не ждут решения суда. Например, Денис Николаев и Камила Турсунова, получив предписание, сами снесли две декоративные решетки с окон своей квартиры. И вовремя: администрация Московского района уже подала в суд, но получив подтверждение, что жильцы все сделали, отказалась от иска.

В управляющих компаниях своя правда: "В наш жилкомсервис поступают жалобы на решетки на окнах. Мы обязаны на них отреагировать, обращаемся к жильцам, на каком основании они установили решетку. Если документов, подтверждающих, что решетка согласована, нет, то подаем в суд", - сообщил "РГ" главный инженер жилкомсервиса N 2 Московского района Виктор Дремайлов.

Специалист добавляет: если у человека есть подтверждающие документы, то никто его ничего демонтировать не заставит. Правда, проблема в том, что получить это согласование довольно сложно. А практически - невозможно.

"В наш жилкомсервис поступают жалобы на решетки на окнах. Мы обязаны на них отреагировать"

О сложившейся ситуации "РГ" сообщила в ОНФ. "Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге направили властям города обращение с предложением ввести мораторий на выдачу предписаний жителям на демонтаж остекления балконов и лоджий, а также упростить процедуру получения согласований на установку оконных конструкций. Решетки можно также отнести к этим конструкциям. При этом люди должны помнить, что при наличии решетки, будь то на окне или балконе, не стоит забывать о пожарной безопасности", - сообщил "РГ" руководитель Общероссийского народного фронта по Санкт-Петербургу Андрей Рябоконь.

Горожане тоже признаются: "Все знают, что решетки на окнах первого этажа - это безопасность жилища и его жильцов", - говорит Татьяна Билык, жительница многоэтажки на Кузнецовской улице.

Недавно ей пришло уведомление о демонтаже конструкции. Но сносить решетку она боится...

Компетентно

"Монтаж оконных металлических решеток относится к фасадным работам, является перепланировкой и должен быть согласован с органом местного самоуправления, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Для того чтобы получить разрешение на установку оконных решеток, необходимо разработать проект, согласовать его в уполномоченном органе и подать соответствующее заявление с приложением документов в Жилищную инспекцию".Если этого не было сделано, то органы власти могут потребовать убрать решетки. Но только по решению суда. По словам эксперта, согласование работ в домах, являющихся памятниками архитектуры или исторически значимыми объектами, имеет особенности, и проект может быть подвергнут изменениям с целью соответствия решеток стилю здания. "При размещении защитных устройств запрещается изменение архитектурных деталей, элементов декора фасада. Более того, в ряде регионов наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах вообще запрещено".

Подготовил Владислав Куликов