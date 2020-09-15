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15.09.2020 16:03
Рубрика: Власть

Путин открыл два новых медцентра в Псковской области

Текст: Владимир Кузьмин
Быструю сдачу объектов и их качество президент Владимир Путин назвал фирменным стилем Минобороны. Во вторник глава государства в режиме видеоконференции открыл два новых многофункциональных медицинских центра, которые будут работать в Псковской области: на 200 мест непосредственно в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Президент рассчитывает, что оба медцентра в самое ближайшее время будут готовы принимать пациентов и оказывать людям квалифицированную помощь.
Фото: Михаил Климентьев//РИА Новости Фото: Михаил Климентьев//РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев//РИА Новости
Фото: РИА Новости
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- Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки - всего за два с половиной месяца, и что принципиально важно, сделано очень качественно. Хочу отметить, что в последнее время это фирменный стиль Министерства обороны, - подчеркнул глава государства.

Еще одно такое медицинское учреждение будет введено в строй в Тыве в конце сентября. Работа, по данным президента, идет штатно.

В целом по стране Минобороны построило уже 21 специализированный медицинский центр. "Все они полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Путин.

В Вооруженных силах вылечились коронавируса более 11 400 человек
В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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