Путин открыл два новых медцентра в Псковской области

Быструю сдачу объектов и их качество президент Владимир Путин назвал фирменным стилем Минобороны. Во вторник глава государства в режиме видеоконференции открыл два новых многофункциональных медицинских центра, которые будут работать в Псковской области: на 200 мест непосредственно в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Президент рассчитывает, что оба медцентра в самое ближайшее время будут готовы принимать пациентов и оказывать людям квалифицированную помощь.

- Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки - всего за два с половиной месяца, и что принципиально важно, сделано очень качественно. Хочу отметить, что в последнее время это фирменный стиль Министерства обороны, - подчеркнул глава государства.

Еще одно такое медицинское учреждение будет введено в строй в Тыве в конце сентября. Работа, по данным президента, идет штатно.

В целом по стране Минобороны построило уже 21 специализированный медицинский центр. "Все они полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Путин.