Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании детского отделения больницы в Пскове.

Об этом президент заявил на совещании по строительству медцентрах в регионах. Так, военные строители досрочно возвели многопрофильные медицинские центры в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест. Они оснащены самым современным оборудованием. Эти учреждения построены по поручению Владимира Путина.

Президент в ходе совещания задал вопрос вице-премьеру Татьяне Голиковой на тему детского отделения больницы в Пскове.

Зампред кабмина заявила, что Псковская область, несмотря на сложности, достаточно хорошо справляется с коронавирусной инфекцией.

- Если бы вы дали поручение, то мы решили бы еще одну проблему области - создали бы инфекционное отделение для детей, - заявила Голикова.

Отвечая на уточняющий вопрос Путина, она пояснила, что "это не очень большие финансовые ресурсы".

- Значение большое. Поэтому давайте это сделаем, - отреагировал президент.