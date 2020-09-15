Театр "Мастерская" Григория Козлова открыл сезон

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" открыл 11-й сезон и объявил о своих планах.

Первой премьерой станет 28 сентября постановка Андрея Горбатого "Руслан и Людмила". "Текст великой поэмы Пушкина будет частично положен на музыку, специально написанную Андреем Дидиком, а сам спектакль - драйвовый, хулиганский и динамичный - непременно заинтересует молодого зрителя", - сообщает театр в своем пресс-релизе. Репетируют Антон Момот, Софья Карабулина, Мария Мясникова, Никита Капралов, Вера Латышева, Юлия Вибе, Игорь Клычков, Андрей Дидик, Федор Климов, Кирилл Гордлеев, Георгий Воронин и Дмитрий Житков.

На декабрь намечена премьера "Кентервильского привидения" в постановке Екатерины Гороховской. Действие сказки Оскара Уайльда будет перенесено в 60-е годы ХХ века - времена рок-н-ролла, модных твидовых пиджаков и дурманящей свободы. Хрестоматийный текст получит новое звучание, а в репертуаре "Мастерской" появится еще один спектакль для всей семьи. В репетициях заняты Максим Студеновский, Мария Поликарпова, Арина Лыкова, Владимир Карпов, Алексей Ведерников, Илья Борисов, Ксения Морозова, Николай Куглянт, Михаил Касапов, Евгений Шумейко, Марина Даминева и Алена Артемова.

Самая ожидаемая премьера сезона - "Ромео и Джульетта" в постановке художественного руководителя Григория Козлова. Это будет спектакль о том, как гибнет живое и настоящее, о том, как молодые люди, полные планов, идей и надежд, вынуждены расплачиваться за глупость своих родителей… Репетируют Кристина Куца, Юрий Насонов, Анастасия Стебнева, Антон Момот, Софья Карабулина, Ксения Морозова, Олег Абалян, Георгий Воронин и другие артисты. Премьера планируется на зиму 2020-2021.

23 сентября "Мастерская" отметит 10-летний юбилей спектаклем "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. С него началась история театра. Это был дипломный спектакль курса Григория Козлова (выпуск -2010), очень успешный, постановку отметили призами зрительских симпатий, показали на многих фестивалях. Тогда еще бездомный театр сыграл премьеру на Малой сцене БДТ имени Товстоногова.

Праздничные мероприятия отложены до декабря, но театр планирует порадовать своих поклонников онлайн-форматом: запуском обновленного "Клуба друзей", публикацией интервью с артистами и курсом видеолекций об истории театра от Григория Козлова.