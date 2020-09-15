У пассажира автобуса Петербург - Финляндия выявили коронавирус

У пассажира автобуса Санкт-Петербург - Хамина (Финляндия) диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в ведомстве здравоохранения и социального обеспечения Финляндии, автобус выехал из Петербурга во вторник 8 сентября. В нем находился 51 пассажир. На следующий день у одного из них появились первые симптомы заболевания и был диагностирован COVID-19.

18 пассажиров автобуса, в котором ехал больной, сейчас находятся на обследовании. С остальными 32-мя местные инфекционные службы свяжутся в ближайшее время, их контакты установлены.

В финском ведомстве здравоохранения и соцобеспечения отмечают, что проезд из России в Финляндию в данное время ограничен. Пересекать границу разрешено только гражданам Финляндии или по важным семейным обстоятельствам. Тем, кто прибывает из России, рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.

Сейчас через российскую границу в Финляндию (речь идет о пунктах перехода Ваалимаа и Нуйямаа) прибывает около десяти автобусов в неделю.