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15.09.2020 16:41
Рубрика: Общество

У пассажира автобуса Петербург - Финляндия выявили коронавирус

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

У пассажира автобуса Санкт-Петербург - Хамина (Финляндия) диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Как сообщили в ведомстве здравоохранения и социального обеспечения Финляндии, автобус выехал из Петербурга во вторник 8 сентября. В нем находился 51 пассажир. На следующий день у одного из них появились первые симптомы заболевания и был диагностирован COVID-19.

18 пассажиров автобуса, в котором ехал больной, сейчас находятся на обследовании. С остальными 32-мя местные инфекционные службы свяжутся в ближайшее время, их контакты установлены.

В финском ведомстве здравоохранения и соцобеспечения отмечают, что проезд из России в Финляндию в данное время ограничен. Пересекать границу разрешено только гражданам Финляндии или по важным семейным обстоятельствам. Тем, кто прибывает из России, рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.

Сейчас через российскую границу в Финляндию (речь идет о пунктах перехода Ваалимаа и Нуйямаа) прибывает около десяти автобусов в неделю.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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