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15.09.2020 19:17
Рубрика: Общество

Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские ученые разработали алгоритм для выявления воспалительных заболеваний кишечника. Исследователи научили компьютерную программу определять проблемы со здоровьем при анализе метагенома.

Фото: iStock
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Как сообщает в Университете ИТМО, специалисты которого создали алгоритм, в основе метода лежит генетический анализ микробиоты человека. То, что микробиота может стать ключом к разгадке кишечных воспалений ученые, в принципе, знают давно. Но проблема в том, что генетической экспресс-диагностики для анализа микробиоты не существует, а каждый раз проводить тотальное обследование долго, проще обойтись традиционными методами.

Исследователи из Университета ИТМО предложили свою методику. Они разработали специальную компьютерную программу, которая выделяет из всей информации о ДНК некоторые связанные структуры. При их анализе получаются новые данные, в том числе и о заболевании.

В вузе отмечают, что для полного анализа данных применялось машинное обучение, когда классификатор обучали данным о болезням, чтобы он помогал искать нужные цепочки. Сейчас исследователи выделили метагеномные признаки, по которым можно диагностировать кишечные заболевания, но это только середина пути. В университете полагают, что в дальнейшем уже врачи должны выяснить, почему те или иные метагеномные признаки связаны с развитием заболевания.

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