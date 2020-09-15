В каких регионах начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в ряде регионов России. Запускать тепло начинают в зависимости от температуры воздуха.

Официально отопительный период должен начинаться, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха находится ниже восьми градусов, сообщили в Минстрое. Каждое муниципальное образование самостоятельно отслеживает погодные условия и на основании этого принимает решение о включении отопления. Ко вторнику в "осенне-зимний период" уже вступили города в более чем 20 регионах.

Так, 14 сентября начали включать отопление в Архангельске. 15 числа официально стартует отопительный сезон в Ачинске Красноярского края, однако в постановлении местной администрации указано, что включать отопление рекомендуется опять же в зависимости от температуры воздуха на улице. Компания "Т Плюс" начала отопительный сезон в Ижевске, Первоуральске, Чайковском, Инте, Ухте, Воркуте, Сосногорске и Сыктывкаре. В ближайшие дни подача тепла начнется в таких крупных городах, как Пермь, Екатеринбург, Киров.

Несмотря на сложности с проведением профилактических работ весной и в начале лета из-за пандемии, подготовка к отопительному сезону идет даже быстрее, чем в 2019 году, отмечает Минстрой. На 9 сентября по котельным готовность была на 90,8% против 89,4% годом ранее. По теплосетям - 93,1% против 93% в прошлом году. Готовность водопроводных сетей - 90,6% (в прошлом году 88,2%). Запасы жидкого топлива - 106% от плана (в 2019 году было 98,6%). Отстают от прошлогодних лишь запасы угля - 85% против 91,5% в прошлом году. Ведется активная работа по наращиванию его запасов, отмечают в министерстве.

Особое внимание при подготовке к зиме уделяется регионам, где были проблемы в прошлом году, отметил на днях, докладывая о подготовке к зиме президенту РФ Владимиру Путину глава Минстроя Владимир Якушев. Это Алтайский, Забайкальский, Пермский края, Еврейская автономная и Новосибирская области.