В Калининграде пятеро мужчин помыли ноги в святом источнике при храме

В Калининграде пятеро мужчин осквернили святой источник в центре Калининграда и выложили видео в интернет. На записи видно, как молодые люди со смехом моют святой водой обувь.

Инцидент произошел в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери. Запись, разлетевшаяся по социальным сетям, вызвала множество возмущенных комментариев. Позже один из участников "акции" выложил видео с извинениями.

В Калининградской православной епархии, по информации ТАСС, подтвердили факт инцидента. Кроме того, в епархии сообщили, что в обстоятельствах инцидента уже разбираются правоохранительные органы.