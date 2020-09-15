В Карелии поселковую школу перевели на дистанционку из-за COVID-19

Школу в карельском поселке Элисенваара Лахденпохского района полностью перевели на дистанционное обучение. Причина - выявленные случаи коронавирусной инфекции.

Зафиксированы три случая COVID-19 - у двух педагогов и ученика. Поэтому всех перевели на карантин, сообщили во вторник в соцсети власти республики.

Есть подобные случаи и в других населенных пунктах Карелии. В городе Кондопоге 74 ребенка учатся из дома, занимаются дистанционно и некоторые классы в Петрозаводске, поселке Мелиоративном. На дистанте более 50 студентов разных техникумов и лицеев.

Еще 13 классов в Карелии отправлены на карантин. Но причина другая - ОРВИ и сезонные вирусные заболевания.