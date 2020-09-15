В Выборгском районе Ленобласти арестован председатель финансового комитета Александр Болучевский. Чиновнику вменяют хищение 700 миллионов рублей. Таких объемов коррупции Ленинградская область еще не видывала. Для сравнения: годовой бюджет Выборга составляет 723 миллиона рублей.

Все началось с прокурорских проверок. В надзорном ведомстве обратили внимание на странную ситуацию с капитальным и текущим ремонтом в Выборге. Вроде бы деньги выделяются немалые, между тем город в порядок не приводится. Началась совместная проверка с Росфинмониторингом.

В результате выяснилось, что никаких ремонтных работ и не проводилось, но при этом фирмам-подрядчикам исправно переводились деньги и подписывались акты выполненных работ. Всего контракты были оплачены на общую сумму в 700 миллионов рублей. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил в отношении чиновника уголовное дело сразу по двум статьям, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. На время следствия Болучевский арестован.

Следствие полагает, что фирмы-подрядчики контролировались чиновником. Соответственно, сейчас в СК выясняют, куда могли быть потрачены деньги, тем более что хищения фактически длились с прошлого года.