В Мурманске перед судом предстанут пятеро сутенеров

В Мурманске завершилось расследование уголовного дела в отношении пяти граждан, обвиняемых в организации занятий проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Мурманской области. Как выяснилось, к этому "бизнесу" обвиняемые привлекали даже несовершеннолетних девушек.

- Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал занятие проституцией на территории города Мурманска и Мурманской области, для чего разместил объявление о высокооплачиваемой работе для девушек, - пояснили в ведомстве. - Среди тех, кто обратился по объявлению, оказались две девушки, которым на тот момент было 14 и 17 лет.

Затем этот же человек создал и возглавил преступную группу, криминальный бизнес которой заключался в вовлечении в занятие проституцией. В нее входило пятеро участников, при этом 17-летняя девушка, продолжая оказывать интимные услуги и вовлекать в это занятие других, стала в ней "диспетчером".

ОПГ просуществовала почти шесть лет - с июня 2013 по июнь 2019 года. Ее участники тщательно конспирировали свою деятельность. Среди них дейстсовало жесткое распределение ролей (администраторы, диспетчеры, водители-охранники). У каждого был свой псевдоним. Телефонные сим-карты оформлялись на подставных лиц.

В ходе расследования у членов преступной группы были изъяты деньги, в том числе валюта, компьютеры с анкетами и фотографиями "жриц любви", мобильные телефоны и прочие улики. Вначале организатор отказывался давать показания, но под тяжестью собранных доказательств он подробно рассказал о преступной деятельности своей группы. Материалы уголовного дела составили 31 том.

Оперативное сопровождение на всех этапах следствия обеспечивали сотрудники регионального УМВД. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.