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15.09.2020 17:42
Рубрика: Общество

В Мурманской области обрушился памятник подводникам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: страница главы Печенгского района Эдуарда Затоны в соцсети Фото: страница главы Печенгского района Эдуарда Затоны в соцсети
Фото: страница главы Печенгского района Эдуарда Затоны в соцсети

В поселке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области обрушился памятник советским подводникам, начата проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области. В надзорном органе заявили, что будут установлены причины и обстоятельства происшедшего и дана оценка тому, как обеспечивается сохранность и благоустройство памятника.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Deutschland
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Начата проверка и по линии местной администрации, об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Печенгского района Эдуард Затона.

Памятник, установленный в 1972 году в честь прорыва советских подводных лодок в гавань Лиинахамари, представлял собой контур рубки, вырубленный из камня, и четырехгранный пилон высотой 8,5 метров. Мемориал был установлен на сопке, под которой находятся остатки укреплений немецких войск. От подножия сопки к памятнику ведет деревянная лестница. Каменная рубка подлодки рухнула прямо на нее.

Председатель Координационного совета поисковых отрядов Константин Добровольский в беседе с корреспондентом "РГ" выразил мнение, что главная причина этого происшествия в том, что не было принято своевременных мер для своевременного ремонта разрушающегося памятника. Военный историк и краевед Михаил Орешета сообщил "РГ", что монумент в Лиинахамари в 2015 году был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и находится под охраной государства.

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