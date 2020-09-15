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15.09.2020 18:19

Окрыляющая реконструкция

В Петербурге модернизируют производство авиационных двигателей
Текст: Елена Бевза (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 206(8260)
Завершившаяся модернизация испытательных стендов позволит петербургскому предприятию "ОДК-Климов" нарастить выпуск силовых установок.

Реконструкция заняла два года, сумма вложений исчисляется двумя миллиардами рублей. Средства предоставлены Госкорпорацией "Ростех", куда входит Объединенная двигателестроительная корпорация, в структуру которой, в свою очередь, входит "ОДК-Климов".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Трансформация индустриальной модели стала основным направлением в ходе перестройки предприятия, вынужденного заняться импортозамещением задолго до того, как государство сделало это своей политикой. После развала Союза часть двигателестроительных мощностей осталась на Украине. Поэтому на российские вертолеты устанавливались иностранные моторы. В последние годы ситуация изменилась: в 2016 году предприятие "ОДК-Климов" приступило к серийному выпуску турбовальных двигателей ВК-2500 полностью из российских комплектующих, а в 2018-м началось серийное производство двигателей ТВ3-117 ВМ/ВМА. Задача на перспективу - полностью покрыть потребность рынка вертолетных двигателей в России и занять достойную нишу за рубежом.

Напомним, что Россия входит в пятерку стран, обладающих компетенцией по разработке авиадвигателей, тогда как строительством самолетов и вертолетов занимаются многие. Положение члена высшей лиги ко многому обязывает, и обновленная испытательная база становится площадкой для дальнейшего развития. Создан новый участок испытаний агрегатов авиадвигателей, стенды для реактивных моторов типа РД-33 оснащены уникальной системой подогрева воздуха для имитации полета на сверхзвуковой скорости. Дополнительное оснащение системы сбора данных позволяет регистрировать до 800 замеров температуры и до 500 замеров давления - ранее они могли фиксировать не более 150 параметров. Новый комплекс для двигателей типа РД-33 включает в себя стенд для автономных проверок коробки самолетных агрегатов - разработанного "ОДК-Климов" "сердца" мотора.

В конце этого года начнутся испытания новейшей разработки предприятия - двигателя ВК-650В, предназначенного для легких вертолетов Ка-226Т и "Ансат", которые сейчас эксплуатируются с иностранными двигателями. При этом использование инновационных технологий - создание цифровых двойников - дает возможность сократить объемы натурных испытаний, а на смену обычному литью металла приходят аддитивные технологии. Эксплуатацией двигателей управляет искусственный интеллект, ведь одна современная газотурбинная установка за четыре - шесть часов полета генерирует около двух терабайт информации, требующей оперативной обработки.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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