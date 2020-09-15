Новости

Жители ЕАО будут ходить в масках до конца года 10:04
Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода 10:00
BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей 10:00
Эксперт назвала причину появления осенней хандры 09:45
В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса 09:44
Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси 09:38
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах 09:28
Москва выставила на торги пять земельных участков 09:21
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных 09:20
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов 09:08
В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот 09:02
В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело 08:57
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
Гол Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ 07:35
Трамп пригрозил ответом в "тысячу раз сильнее" на любое нападение Ирана 07:22
Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа 07:03
Компанию в Неваде оштрафуют за нарушения в ходе предвыборного митинга Трампа 06:53
В Гонконге подвели итоги массовой проверки на коронавирус 06:13
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" американцев в Арктике 06:12
В Индонезии главарей преступных группировок привлекут к борьбе с COVID-19 05:23
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство 05:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
15.09.2020 09:28
Рубрика: Общество

В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В петербургских театрах и концертных комплексах отменили шахматную рассадку. Об этом сообщает комитет по культуре Северной столицы.

Фото: Пресс-служба Театра марионеток имени Е. С. Деммени
В Театре марионеток имени Деммени рядом со зрителями будут сидеть куклы

Ранее особая рассадка, когда зрители садились в зале через одно кресло была введена в соответствии с требованиями городского управления Роспотребнадзора. Сейчас с ведомством согласован новый стандарт безопасности.

Шахматная рассадка отменена, но при этом театры обеспечить зрителям возможность соблюдать социальную дистанцию. Например, в зале на 4000 мест возможно нахождение не более 2 тысяч зрителей. Зрителям стоит быть готовыми к измерению температуры при входе, также весь спектакль придется провести в маске.

Значительная часть противоэпидемических требований по коронавирусу касается труппы и администрации, поэтому зрители их даже не заметят.

Например, артисты должны наносить грим не рядом друг с другом, а соблюдая социальную дистанцию. После каждой смены костюма артисты должны использовать антисептики. Вне репетиций работники театров должны носить средства индивидуальной защиты. На репетиции можно и без масок, но при этом на репетиции артисты обязаны соблюдать социальную дистанцию. Так, в репетиционном зале без мебели на одного артиста должно приходиться не менее четырех квадратных метро площади, в помещениях с мебелью - не менее шести "квадратов".

Театрам и концертным залам рекомендуется временно отказаться от сцен, где участвует одновременно более 70 человек, а также от хора.

В БДТ зрителям запретили дарить цветы артистам из-за COVID-19
В регионах Общество Здоровье Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году