В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах

В петербургских театрах и концертных комплексах отменили шахматную рассадку. Об этом сообщает комитет по культуре Северной столицы.

Ранее особая рассадка, когда зрители садились в зале через одно кресло была введена в соответствии с требованиями городского управления Роспотребнадзора. Сейчас с ведомством согласован новый стандарт безопасности.

Шахматная рассадка отменена, но при этом театры обеспечить зрителям возможность соблюдать социальную дистанцию. Например, в зале на 4000 мест возможно нахождение не более 2 тысяч зрителей. Зрителям стоит быть готовыми к измерению температуры при входе, также весь спектакль придется провести в маске.

Значительная часть противоэпидемических требований по коронавирусу касается труппы и администрации, поэтому зрители их даже не заметят.

Например, артисты должны наносить грим не рядом друг с другом, а соблюдая социальную дистанцию. После каждой смены костюма артисты должны использовать антисептики. Вне репетиций работники театров должны носить средства индивидуальной защиты. На репетиции можно и без масок, но при этом на репетиции артисты обязаны соблюдать социальную дистанцию. Так, в репетиционном зале без мебели на одного артиста должно приходиться не менее четырех квадратных метро площади, в помещениях с мебелью - не менее шести "квадратов".

Театрам и концертным залам рекомендуется временно отказаться от сцен, где участвует одновременно более 70 человек, а также от хора.