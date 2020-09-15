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15.09.2020 14:57
Рубрика: Происшествия

В Петербурге при задержании пьяного маляра пострадал полицейский

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге задержали нетрезвого маляра станции техобслуживания, угнавшего иномарку с места своей работы. При этом пострадал сотрудник полиции.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 сентября в 10.10 во дворе дома на Дунайском проспекте внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек Volkswagen Passat. Полицейские дали ему знак остановиться. Однако когда сотрудник ППС подошел к двери приостановившегося автомобиля, водитель сбил правоохранителя и начал разгоняться. Вскоре машину удалось заблокировать - во дворе дома по Звездной улице, 22.

За рулем машины оказался 47-летний маляр станции техобслуживания. Он угнал автомобиль с территории своей работы на проспекте Народного Ополчения (заявление об угоне от собственника поступило в полицию позднее). Алкотестер показал, что мужчина пьян.

Задержанный доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Выяснилось, что два года назад мужчина уже был судим за угон и приговорен к полутора годам лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ).

Что касается пострадавшего полицейского, то он был госпитализирован. Состояние оценивается как удовлетворительное.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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