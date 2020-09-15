В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения

Петроградский районный суд Петербурга приостановил работу клиники на тридцать суток. Причина - нарушение правил, введенных в целях противодействия распространению COVID-19.

Речь идет о небольшом медицинском центре ООО "Клиника традиционной восточной медицины". Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, здесь выявлен ряд нарушений. В частности, не измеряют температуру у сотрудников и посетителей, в холле нет диспенсеров с дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовых облучателей, неправильно организована система сбора и транспортирования медицинских отходов. Кроме того, медцентр работал без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.

Представитель клиники на судебном заседании вину признала частично. По ее словам, большая часть нарушений уже устранена, а санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия будут получены в течение месяца.