В Пскове нашли клад конца XVI века с серебряными монетами

В Пскове археологи в ходе исследования улицы Герцена нашли клад. Под полом деревянной постройки обнаружилась керамическая кубышка, заполненная серебряными монетами последней четверти XVI века. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.
Речь идет об овальных монетах-чешуйках, получивших свое название за сходство с рыбьей чешуей. В кубышке было 126 таких монет.
Археологи передали находку реставраторам, которые займутся расчисткой и консервацией серебра. Позже клад пополнит археологические фонды регионального музея-заповедника.
Что любопытно, рядом с кладом несколько лет назад проложили водопроводную трубу, но рабочие тогда не заметили маленький керамический сосуд.
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А мы нашли клад 💰, а заодно завершили очередной этап археологических исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена. Клад был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки: 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века. Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд. Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой. Ведь главная ценность находки - это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки. Сейчас монеты переданы реставраторам для расчистки и консервации, а позже пополнят археологические фонды музея-заповедника. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #металл #монеты #чешуя #серебро #archaeology #excavation #history #medieval #coins #treasure