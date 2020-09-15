В Пскове нашли клад конца XVI века с серебряными монетами

В Пскове археологи в ходе исследования улицы Герцена нашли клад. Под полом деревянной постройки обнаружилась керамическая кубышка, заполненная серебряными монетами последней четверти XVI века. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.

Речь идет об овальных монетах-чешуйках, получивших свое название за сходство с рыбьей чешуей. В кубышке было 126 таких монет.

Археологи передали находку реставраторам, которые займутся расчисткой и консервацией серебра. Позже клад пополнит археологические фонды регионального музея-заповедника.

Что любопытно, рядом с кладом несколько лет назад проложили водопроводную трубу, но рабочие тогда не заметили маленький керамический сосуд.