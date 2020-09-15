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15.09.2020 13:18
Рубрика: Общество

В Пскове нашли клад конца XVI века с серебряными монетами

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псков)

В Пскове археологи в ходе исследования улицы Герцена нашли клад. Под полом деревянной постройки обнаружилась керамическая кубышка, заполненная серебряными монетами последней четверти XVI века. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.

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Речь идет об овальных монетах-чешуйках, получивших свое название за сходство с рыбьей чешуей. В кубышке было 126 таких монет.

Археологи передали находку реставраторам, которые займутся расчисткой и консервацией серебра. Позже клад пополнит археологические фонды регионального музея-заповедника.

Что любопытно, рядом с кладом несколько лет назад проложили водопроводную трубу, но рабочие тогда не заметили маленький керамический сосуд.

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А мы нашли клад 💰, а заодно завершили очередной этап археологических исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена. Клад был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки: 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века. Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд. Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой. Ведь главная ценность находки - это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки. Сейчас монеты переданы реставраторам для расчистки и консервации, а позже пополнят археологические фонды музея-заповедника. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #металл #монеты #чешуя #серебро #archaeology #excavation #history #medieval #coins #treasure

Публикация от Археология Пскова (@arheologpskov)

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