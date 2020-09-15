В Пулково прошла ветконтроль кошка самой дорогой в мире породы

В петербургский аэропорт Пулково прибыла кошка породы саванна, считающейся самой дорогой в мире.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, животное доставлено в северную столицу авиарейсом из Краснодарского края. Получатель - частное лицо. Кошка благополучно прошла ветеринарный контроль в аэропорту, нарушений не выявлено.

Саванна - порода, представляющая собой гибрид африканского сервала и домашней кошки. Выведена в США в 2001 году. Саванна значительно крупнее сородичей. Ее рост в холке достигает 60 сантиметров, а вес доходит до 15 килограммов. Несмотря на внушительные размеры, отличается спокойным характером.