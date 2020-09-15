В СЗФО возобновлена программа льготной сельской ипотеки

Российские банки, участвующие в программе льготной сельской ипотеки, возобновили прием заявок. Ранее стало известно о досрочном исчерпании лимита, но федеральный Минсельхоз увеличил финансирование программы. К одному миллиарду бюджетных рублей, которые изначально направили на эти цели в текущем году, добавили еще 500 миллионов рублей.

Сельская ипотека заработала в нашей стране в 2020-м в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Граждане РФ в возрасте от 21 года до 65 лет могут получить кредит по ставке до трех процентов годовых. Недополученные доходы банкам возвращает федеральный бюджет - в размере ставки рефинансирования на день заключения договора.

Как сообщает федеральный Минсельхоз, льготой к началу сентября воспользовались более 16 тысяч заемщиков в 80 регионах России. Объем выданных займов достиг 32 миллиардов рублей. Дополнительные 500 миллионов рублей, по оценкам ведомства, позволят улучшить жилищные условия еще более 20 тысячам семей.

В программе участвуют сельские территории и малые города с населением до 30 тысяч человек, кроме муниципальных образований Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Итоговый перечень населенных пунктов утверждают региональные власти.

В Псковской области к сельским территориям и агломерациям отнесли все населенные пункты, кроме Пскова и Великих Лук. Однако жители региона не смогли воспользоваться правом на строительство собственного жилья. Льготные займы пока выдают только псковичам, желающим приобрести готовые квадратные метры.

- Это связано с тем, что ни один псковский подрядчик не был аккредитован для участия в программе, - комментирует ситуацию председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член региональной общественной палаты Алексей Кириллов. - Необходимо понять, как из этой ситуации выйти.

Руководитель регионального филиала одного из крупнейших российских банков Дмитрий Алемасов подтвердил: у многих псковских строительных компаний, с которыми прошли переговоры, отсутствует выручка или имеется отрицательный баланс. Следовательно, их аккредитация невозможна. При этом к середине августа финансовое учреждение получило от жителей области 239 заявок. Более чем в 40 процентах случаев псковичи хотели оформить ипотеку на строительство и достройку собственного жилья.

- Об этой проблеме я узнал от представителей региональной общественной палаты, - рассказывает региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Сейчас готовится список псковских строительных компаний, которые все же смогут работать в рамках программы льготной сельской ипотеки. Возможно, некоторым игрокам рынка удастся улучшить свои финансовые показатели. В свою очередь банки разместили в открытом доступе требования к застройщикам и контактные телефоны ответственных сотрудников. Кроме того, я предложил субсидировать ставку по сельской ипотеке на уровне региона. На мой взгляд, необходимо вплоть до нуля уменьшить процент для граждан, которые изъявили желание построить дом по указанной программе, а не приобрести готовый. Эта мера позволит поддержать не только сельчан, но и строительный бизнес региона.

В Ленинградской области в список сельских территорий и агломераций поначалу включили зону массовой застройки на самой границе с Северной столицей. Речь идет, к примеру, о таких населенных пунктах, как Новое Девяткино, Янино или Бугры. Там активно возводятся многоэтажные жилые комплексы.

Когда программа только стартовала, риелторы фиксировали более чем двукратный рост спроса на квартиры в этих новостройках. Затем власти области пересмотрели перечень сельских территорий. Из списка исключили населенные пункты, расположенные в радиусе 15 километров от границ Санкт-Петербурга. Так или иначе, по состоянию на август около 70 процентов льготных кредитов в Ленобласти выдали на покупку жилья в многоквартирных домах, треть - на частные строительные объекты.

Прямая речь

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства РФ:

- Механизм льготной сельской ипотеки способствует не только повышению качества жизни граждан, ее комфортности, но и росту строительного сектора. А также активизации развития бизнеса на сельских территориях, поскольку программа позволит закрепить квалифицированных специалистов на местах. Реализация механизма поможет остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы.