Все ведущие российские теннисисты - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - выступят на мужском турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 10 по 18 октября. Причем Медведев выйдет на хардовые корты в Питере в ранге действующего чемпиона.

Напомним, что первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга начал сезон с "Мастерса", который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк, но не сумел защитить прошлогодний титул. В четвертьфинале Медведев уступил испанцу Роберто Баутисту-Агуту. На US Open Даниил также потерял очки, так как в финал его не пустил будущий чемпион австриец Доминик Тим.

На турнире в Санкт-Петербурге тоже будет достаточно серьезных соперников. Заявки подали обладатель трех "Больших шлемов" Стэн Вавринка, победитель прошлогоднего Итогового турнира Стефанос Циципас, восьмая ракетка мира Маттео Берреттини.