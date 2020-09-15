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15.09.2020 18:41
Рубрика: Спорт

Чемпион снова в деле

Медведев будет защищать титул в Питере
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Все ведущие российские теннисисты - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - выступят на мужском турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 10 по 18 октября. Причем Медведев выйдет на хардовые корты в Питере в ранге действующего чемпиона.

Напомним, что первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга начал сезон с "Мастерса", который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк, но не сумел защитить прошлогодний титул. В четвертьфинале Медведев уступил испанцу Роберто Баутисту-Агуту. На US Open Даниил также потерял очки, так как в финал его не пустил будущий чемпион австриец Доминик Тим.

На турнире в Санкт-Петербурге тоже будет достаточно серьезных соперников. Заявки подали обладатель трех "Больших шлемов" Стэн Вавринка, победитель прошлогоднего Итогового турнира Стефанос Циципас, восьмая ракетка мира Маттео Берреттини.

Доминик Тим стал новым чемпионом US Open
В регионах Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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