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15.09.2020 18:55
Рубрика: Происшествия

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Казань, за десять минут до посадки подал сигнал тревоги.

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказавшего двигателя

Этот сигнал зафиксировал сервис Flightradar24. Борт не отклонился от траектории и с первого раза смог приземлиться в аэропорту столицы Татарстана.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщает, что посадка произошла в штатном режиме.

На онлайн-табло аэропорта Казани указывается, что самолет прибыл на шесть минут раньше планового времени. На данный момент все пассажиры уже вышли из самолета и получили свой багаж.

На вопрос "РГ", с чем был связан сигнал тревоги, руководитель пресс-службы аэропорта Казани оперативно ответить не смог.

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