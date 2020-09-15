Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Казань, за десять минут до посадки подал сигнал тревоги.

Этот сигнал зафиксировал сервис Flightradar24. Борт не отклонился от траектории и с первого раза смог приземлиться в аэропорту столицы Татарстана.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщает, что посадка произошла в штатном режиме.

На онлайн-табло аэропорта Казани указывается, что самолет прибыл на шесть минут раньше планового времени. На данный момент все пассажиры уже вышли из самолета и получили свой багаж.

На вопрос "РГ", с чем был связан сигнал тревоги, руководитель пресс-службы аэропорта Казани оперативно ответить не смог.