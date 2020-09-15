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15.09.2020 19:14
Рубрика: Происшествия

Голые стены

Закончено дело чиновницы, виновной в покупке негодного жилья для сирот
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявил, что закончил работу по уголовному делу в сельском поселении Холмогорское. Бывшую главу поселения обвиняют сразу по двум статьям - "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" и нецелевом расходовании бюджетных средств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, год назад - 23 мая 2019 года на выездной прием граждан к заместителю руководителя Следственного управления приехали двое жителей Холмогорского района. Они объяснили, что их переселили из аварийного жилья в 8-квартирный жилой дом в селе Холмогоры. Но жить там нельзя.

Фото: iStock
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У пришедших на прием на руках было заключение независимой экспертизы, согласно которому их жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил. Это общие слова, а если конкретно, то в доме просто отсутствуют системы отопления и вентиляции, очень холодно, так как "теплоэнергетические характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности". По лестницам вообще ходить сложно, так как "уклоны внутриквартирных лестниц небезопасны для жильцов", перекрытия прогнили насквозь, а на стенах черная плесень.

Следователи начали разбираться. И выяснили, что в 2014-2015 годах глава муниципального образования "Холмогорское" заключила 18 контрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. И еще три контракта - на "приобретение жилых помещений для лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей", во вновь построенных многоквартирных домах по улице Ломоносова в селе Холмогоры. Деньги на это пошли из областного бюджета и средств госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Чиновница нанесла ущерб бюджету на общую сумму больше 30 миллионов рублей

При приемке построенных домов глава сельского поселения по непонятной причине не сделала того, что в этой ситуации требует закон. А именно - не организовала работу соответствующих комиссий, проведения необходимых экспертиз, единолично подписала акты приема-передачи жилых помещений. А еще чиновница нанесла ущерб местному и федеральному бюджетам на общую сумму больше 30 миллионов рублей. Для сельского поселения это очень много. В Следственном комитете уверяют, что ими собрана достаточная доказательная база. Прокуратура с этим полностью согласилась и утвердила обвинительное заключение. На днях дело отправится в суд.

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