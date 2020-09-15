С тех пор как все российские регионы получили право вводить на своей территории специальный налоговый режим для самозанятых граждан, прошло более двух месяцев. Первые итоги эксперимента обрадовали региональных финансистов. Существовало мнение, что новый спецрежим будут использовать в основном действующие предприниматели для оптимизации налогового бремени. Однако в субъектах СЗФО в качестве самозанятых начали массово регистрироваться местные жители, которые ранее не вели бизнес.

Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), который стал одним из самых ожидаемых режимов в истории налогообложения современной России. Некрупные предприниматели давно нуждались в системе, позволяющей перечислять небольшие деньги государству в один клик и не требующей дополнительных действий вроде уплаты взносов в страховые фонды.

В прошлом году такой режим тестировался в четырех пилотных регионах, в первой половине текущего года - еще в 19 субъектах. И вот 1 июля 2020-го он заработал по всей стране. Точнее, федеральные законодатели дали регионам право самостоятельно решать: вводить или не вводить налог на профессиональный доход на своей территории. Все субъекты Северо-Запада сделали выбор в пользу НПД.

Есть два главных условия, которым должен соответствовать плательщик. Во-первых, не иметь наемных работников. Во-вторых, не выходить за рамки годового дохода в 2,4 миллиона рублей. Стать самозанятыми могут представители практически всех сфер деятельности, кроме торговли (исключение - продажа собственноручно произведенных изделий). Ставки невысоки: четыре процента от всех доходов, если клиентами являются физические лица, и шесть процентов при обслуживании субъектов бизнеса.

На НПД действительно перешли многие представители сферы услуг, которые раньше применяли другие льготные налоговые режимы. Среди них - калининградский парикмахер Инна Топоркова, отказавшаяся от патентной системы налогообложения.

- Вообще-то патент для парикмахера в Калининграде сейчас очень дешев - около 1300 рублей в месяц, - рассказывает Инна Топоркова. - Но еще около 40 тысяч рублей в год (то есть около 3300 в месяц) нужно перечислить в государственные страховые фонды. Итого получается 4600 рублей в месяц. Чтобы платить такие налоги, применяя новый спецрежим, я должна зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц. А я столько не зарабатываю, и соответственно, экономлю. Кроме того, не надо в принципе думать об отчислениях в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медстрахования, что существенно облегчает работу.

Но таких, как Инна, предпринимателей с опытом в рядах плательщиков НПД в Калининградской области оказалось меньшинство. В первый месяц действия режима в качестве самозанятых зарегистрировались 1965 жителей региона. Из них только 10 процентов - это индивидуальные предприниматели, ранее использовавшие другие налоговые режимы. Остальные 90 процентов сформировали физические лица. Многие ранее уже оказывали услуги гражданам и бизнесу, но делали это, находясь в тени. Перечислять деньги государству они начали впервые.

Следует пояснить, что налог на профессиональный доход поступает в региональный бюджет. Отчисления в рамках других льготных режимов - патентов, упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход - также сохраняются внутри субъекта РФ. Они идут либо в муниципальную казну, либо в областную. Понять, останется ли консолидированный бюджет региона и местных структур в плюсе благодаря платежам физических лиц или понесет потери из-за налоговых оптимизаций бизнеса, можно будет в следующем году. Текущими результатами калининградские власти довольны.

- Особенно радует активность физлиц, которые теперь получили возможность легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков заплатить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, - подчеркивает глава областного минэкпрома Дмитрий Кусков.

Впрочем, по мнению Дмитрия Кускова, плательщиков налога на профессиональный доход привлекают не только удобство регистрации, отсутствие бумажной отчетности и низкие налоговые ставки. Другой мощный стимул - доступ к мерам господдержки. Так, на федеральном уровне в этом году самозанятым предоставили дополнительный налоговый капитал в размере минимальной зарплаты (12,1 тысячи рублей). Есть и региональные преференции.

- Меня давно интересовала возможность легализоваться, - признается репетитор из Калининграда Ольга. - Из-за того, что я много лет числилась безработной, возникали сложности при подаче документов на визу, при оформлении ипотеки. Но я не хотела стоять в очередях в многочисленных инстанциях, поэтому полностью "онлайновый" налог на профессиональный доход меня заинтересовал. Когда узнала о бонусе, равном "минималке", решила: пора. И зарегистрировалась в качестве самозанятой.

На Вологодчине новый специальный налоговый режим действует с 1 августа. Он не только позволил жителям региона, которые ранее трудились в теневом секторе, легализоваться, но и вернул в строй бизнес, закрывшийся из-за пандемии. К примеру, модельер и швея Галина Карулина из Кириллова зарегистрировала свое ИП в 2013 году. Пенсионерка защитила бизнес-проект, получила грант и купила швейную технику. Мастерскую Галина Валентиновна устроила в одной из комнат в своей квартире.

Радует активность физлиц, которые теперь получили возможность легально вести бизнес

- Когда весной объявили о пандемии, принимать посторонних людей дома стало небезопасно, количество заказов уменьшилось, - вспоминает Галина Карулина. - Пострадавшей отраслью моя деятельность не была признана, поэтому я решила закрыть ИП. Но по любимому делу скучала. Я знала, что есть пилотный проект по самозанятым, что в 2020 году этот режим будет действовать по всей России. Четвертого августа я зарегистрировалась на сайте налоговой службы, это отняло буквально 15-20 минут.

Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я работаю индивидуально. Думаю, что самозанятым может стать любой человек, независимо от образования. Для меня очень удобно, что не надо заполнять отчетность и покупать онлайн-кассу.

Ежедневно в качестве плательщиков НПД регистрируются порядка ста вологжан. Интерес к новому спецрежиму высок, и, по мнению заместителя губернатора Валентины Артамоновой, он будет только возрастать.

- С 2021 года отменяется налог на вмененный доход, - комментирует ситуацию Валентина Артамонова. - И бизнес, особенно микробизнес, окажется на распутье. Налог на профессиональный доход также будет им интересен.

Как полагает замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Кайсаров, удобство в использовании вкупе с низкими ставками действительно могли побудить многих самозанятых выйти из тени ради нового спецрежима. Но окончательные выводы следует делать позже, оценив отраслевую структуру плательщиков - физических лиц.

- Если преобладает какой-то конкретный вид деятельности, возможно, всплеск регистраций физлиц спровоцировали работодатели, которые оформляют своих сотрудников как самозанятых граждан, - поясняет Александр Кайсаров. - Но даже подобные оптимизационные схемы не умаляют достоинств нового налога. НПД, судя по всему, хорошо справляется со своей главной задачей - налаживать первые финансовые связи между гражданами и государством, воспитывать сознательных налогоплательщиков. Финансируя государственную машину, человек начинает более требовательно относиться к ее работе. И есть хорошие шансы, что в будущем, расширяя свое дело, самозанятый продолжит перечислять налоги в бюджет, используя другие режимы.

Мнения

(комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Известия Удмуртской Республики", город Ижевск)

Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

- Режим самозанятых точно востребован. За два месяца в Удмуртии зарегистрированы более 3000 самозанятых. По году прогнозные цифры составляли до 5000 человек. За два месяца это очень много, с учетом того, что сейчас деловой сезон только начинается. Считаем, что этот режим востребован еще и потому, что он позволяет людям в сложных экономических условиях, которые сегодня есть, получать дополнительные источники дохода легально. Самозанятым может оформиться и человек, имеющий постоянное место работы, и предоставлять свои услуги населению либо юридическим лицам. Здесь пока не видим никаких проблем. Будет отменяться единый налог на вмененный доход, и многие предприниматели уже переходят в режим самозанятых, понимая, что они уже не смогут или не хотят платить по упрощенной системе налогообложения. По статистике, половина самозанятых - из Ижевска. Второе место в рейтинге занимает Сарапул, там зарегистрировалось почти 500 самозанятых, на третьем месте Завьяловский район - 160 человек. В основном все они работают в сфере услуг. В общем-то, для них это и делали.

(комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Курская правда", город Курск)

Вячеслав Берзин, заместитель губернатора Курской области:

- За два месяца действия нового налогового режима, 1500 тысячи курян зарегистрировались как самозанятые. В перспективе самозанятые смогут претендовать на меры господдержки, но уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах, обучение. Момент, за которым мы будем следить внимательно, заключается в следующем. Ряд работодателей не из числа мелкого, а скорее, из среднего и крупного бизнеса иногда пытается злоупотреблять этим нововведением, переводя работников с режима трудовых отношений на режим взаимодействия по подрядным договорам с самозанятыми. Отдельные регионы уже столкнулись с подобным. Контрольные механизмы будут использоваться, но тех, кто сам оказывает услуги, мы полностью приветствуем в режиме для самозанятых. Все механизмы очень простые. Я надеюсь, это будет и дальше пользоваться спросом.

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