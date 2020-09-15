Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), который стал одним из самых ожидаемых режимов в истории налогообложения современной России. Некрупные предприниматели давно нуждались в системе, позволяющей перечислять небольшие деньги государству в один клик и не требующей дополнительных действий вроде уплаты взносов в страховые фонды.
В прошлом году такой режим тестировался в четырех пилотных регионах, в первой половине текущего года - еще в 19 субъектах. И вот 1 июля 2020-го он заработал по всей стране. Точнее, федеральные законодатели дали регионам право самостоятельно решать: вводить или не вводить налог на профессиональный доход на своей территории. Все субъекты Северо-Запада сделали выбор в пользу НПД.
Есть два главных условия, которым должен соответствовать плательщик. Во-первых, не иметь наемных работников. Во-вторых, не выходить за рамки годового дохода в 2,4 миллиона рублей. Стать самозанятыми могут представители практически всех сфер деятельности, кроме торговли (исключение - продажа собственноручно произведенных изделий). Ставки невысоки: четыре процента от всех доходов, если клиентами являются физические лица, и шесть процентов при обслуживании субъектов бизнеса.
На НПД действительно перешли многие представители сферы услуг, которые раньше применяли другие льготные налоговые режимы. Среди них - калининградский парикмахер Инна Топоркова, отказавшаяся от патентной системы налогообложения.
- Вообще-то патент для парикмахера в Калининграде сейчас очень дешев - около 1300 рублей в месяц, - рассказывает Инна Топоркова. - Но еще около 40 тысяч рублей в год (то есть около 3300 в месяц) нужно перечислить в государственные страховые фонды. Итого получается 4600 рублей в месяц. Чтобы платить такие налоги, применяя новый спецрежим, я должна зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц. А я столько не зарабатываю, и соответственно, экономлю. Кроме того, не надо в принципе думать об отчислениях в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медстрахования, что существенно облегчает работу.
Но таких, как Инна, предпринимателей с опытом в рядах плательщиков НПД в Калининградской области оказалось меньшинство. В первый месяц действия режима в качестве самозанятых зарегистрировались 1965 жителей региона. Из них только 10 процентов - это индивидуальные предприниматели, ранее использовавшие другие налоговые режимы. Остальные 90 процентов сформировали физические лица. Многие ранее уже оказывали услуги гражданам и бизнесу, но делали это, находясь в тени. Перечислять деньги государству они начали впервые.
Следует пояснить, что налог на профессиональный доход поступает в региональный бюджет. Отчисления в рамках других льготных режимов - патентов, упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход - также сохраняются внутри субъекта РФ. Они идут либо в муниципальную казну, либо в областную. Понять, останется ли консолидированный бюджет региона и местных структур в плюсе благодаря платежам физических лиц или понесет потери из-за налоговых оптимизаций бизнеса, можно будет в следующем году. Текущими результатами калининградские власти довольны.
- Особенно радует активность физлиц, которые теперь получили возможность легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков заплатить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, - подчеркивает глава областного минэкпрома Дмитрий Кусков.
Впрочем, по мнению Дмитрия Кускова, плательщиков налога на профессиональный доход привлекают не только удобство регистрации, отсутствие бумажной отчетности и низкие налоговые ставки. Другой мощный стимул - доступ к мерам господдержки. Так, на федеральном уровне в этом году самозанятым предоставили дополнительный налоговый капитал в размере минимальной зарплаты (12,1 тысячи рублей). Есть и региональные преференции.
- Меня давно интересовала возможность легализоваться, - признается репетитор из Калининграда Ольга. - Из-за того, что я много лет числилась безработной, возникали сложности при подаче документов на визу, при оформлении ипотеки. Но я не хотела стоять в очередях в многочисленных инстанциях, поэтому полностью "онлайновый" налог на профессиональный доход меня заинтересовал. Когда узнала о бонусе, равном "минималке", решила: пора. И зарегистрировалась в качестве самозанятой.
На Вологодчине новый специальный налоговый режим действует с 1 августа. Он не только позволил жителям региона, которые ранее трудились в теневом секторе, легализоваться, но и вернул в строй бизнес, закрывшийся из-за пандемии. К примеру, модельер и швея Галина Карулина из Кириллова зарегистрировала свое ИП в 2013 году. Пенсионерка защитила бизнес-проект, получила грант и купила швейную технику. Мастерскую Галина Валентиновна устроила в одной из комнат в своей квартире.
- Когда весной объявили о пандемии, принимать посторонних людей дома стало небезопасно, количество заказов уменьшилось, - вспоминает Галина Карулина. - Пострадавшей отраслью моя деятельность не была признана, поэтому я решила закрыть ИП. Но по любимому делу скучала. Я знала, что есть пилотный проект по самозанятым, что в 2020 году этот режим будет действовать по всей России. Четвертого августа я зарегистрировалась на сайте налоговой службы, это отняло буквально 15-20 минут.
Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я работаю индивидуально. Думаю, что самозанятым может стать любой человек, независимо от образования. Для меня очень удобно, что не надо заполнять отчетность и покупать онлайн-кассу.
Ежедневно в качестве плательщиков НПД регистрируются порядка ста вологжан. Интерес к новому спецрежиму высок, и, по мнению заместителя губернатора Валентины Артамоновой, он будет только возрастать.
- С 2021 года отменяется налог на вмененный доход, - комментирует ситуацию Валентина Артамонова. - И бизнес, особенно микробизнес, окажется на распутье. Налог на профессиональный доход также будет им интересен.
Как полагает замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Кайсаров, удобство в использовании вкупе с низкими ставками действительно могли побудить многих самозанятых выйти из тени ради нового спецрежима. Но окончательные выводы следует делать позже, оценив отраслевую структуру плательщиков - физических лиц.
- Если преобладает какой-то конкретный вид деятельности, возможно, всплеск регистраций физлиц спровоцировали работодатели, которые оформляют своих сотрудников как самозанятых граждан, - поясняет Александр Кайсаров. - Но даже подобные оптимизационные схемы не умаляют достоинств нового налога. НПД, судя по всему, хорошо справляется со своей главной задачей - налаживать первые финансовые связи между гражданами и государством, воспитывать сознательных налогоплательщиков. Финансируя государственную машину, человек начинает более требовательно относиться к ее работе. И есть хорошие шансы, что в будущем, расширяя свое дело, самозанятый продолжит перечислять налоги в бюджет, используя другие режимы.
(комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Известия Удмуртской Республики", город Ижевск)
Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:
- Режим самозанятых точно востребован. За два месяца в Удмуртии зарегистрированы более 3000 самозанятых. По году прогнозные цифры составляли до 5000 человек. За два месяца это очень много, с учетом того, что сейчас деловой сезон только начинается. Считаем, что этот режим востребован еще и потому, что он позволяет людям в сложных экономических условиях, которые сегодня есть, получать дополнительные источники дохода легально. Самозанятым может оформиться и человек, имеющий постоянное место работы, и предоставлять свои услуги населению либо юридическим лицам. Здесь пока не видим никаких проблем. Будет отменяться единый налог на вмененный доход, и многие предприниматели уже переходят в режим самозанятых, понимая, что они уже не смогут или не хотят платить по упрощенной системе налогообложения. По статистике, половина самозанятых - из Ижевска. Второе место в рейтинге занимает Сарапул, там зарегистрировалось почти 500 самозанятых, на третьем месте Завьяловский район - 160 человек. В основном все они работают в сфере услуг. В общем-то, для них это и делали.
(комментарий подготовлен партнером "РГ" - газетой "Курская правда", город Курск)
Вячеслав Берзин, заместитель губернатора Курской области:
- За два месяца действия нового налогового режима, 1500 тысячи курян зарегистрировались как самозанятые. В перспективе самозанятые смогут претендовать на меры господдержки, но уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах, обучение. Момент, за которым мы будем следить внимательно, заключается в следующем. Ряд работодателей не из числа мелкого, а скорее, из среднего и крупного бизнеса иногда пытается злоупотреблять этим нововведением, переводя работников с режима трудовых отношений на режим взаимодействия по подрядным договорам с самозанятыми. Отдельные регионы уже столкнулись с подобным. Контрольные механизмы будут использоваться, но тех, кто сам оказывает услуги, мы полностью приветствуем в режиме для самозанятых. Все механизмы очень простые. Я надеюсь, это будет и дальше пользоваться спросом.
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