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15.09.2020 12:48
Рубрика: Культура

Привлеченные рибейтом

Кинокомпаниям компенсируют затраты на съемки в Крыму
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 206(8260)
С 2021 года российские кинокомпании смогут вернуть себе 20 процентов средств, затраченных во время съемок в Крыму. В следующем году на субсидии (так называемый рибейт) из крымского бюджета планируется направить 20 миллионов рублей.
Провинциальные южные города часто выбирают для съемок исторических фильмов: здесь сохранился старинный антураж, да и снимать дешевле, чем в столице. Фото: ТАСС Провинциальные южные города часто выбирают для съемок исторических фильмов: здесь сохранился старинный антураж, да и снимать дешевле, чем в столице. Фото: ТАСС
Провинциальные южные города часто выбирают для съемок исторических фильмов: здесь сохранился старинный антураж, да и снимать дешевле, чем в столице. Фото: ТАСС

По словам вице-президента Общероссийского союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, благодаря сериалам и фильмам многие территории становятся популярными туристическими направлениями.

Фото: Пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника
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- Согласно исследованию TourismCompetitiveIntelligence, 40 миллионов туристов выбирают для посещения страны, которые стали главными местами съемок популярных фильмов, - отмечает он. - Более 10 процентов туристов отмечают, что именно кинокартины становятся значительным фактором при выборе маршрутов путешествий. В России мы знаем десятки мест, экономика которых сильно изменилась после съемок и выхода фильмов. Например, село Тиреберка в Мурманской области (где режиссер Андрей Звягинцев снимал фильм "Левиафан". - прим. ред.), куда сегодня приезжают тысячи туристов, или десятки появившихся экскурсий по Санкт-Петербургу после фильма "Питер FM".

В выступающей посредником в получении кинокомпаниями рибейтов от правительства региона "Киномкомиссии Республики Крым" "РГ" сообщили, что в регионе создана необходимая для таких компенсационных выплат нормативно-правовая база, сейчас документы согласовывают в различных ведомствах. Директор "Киномкомиссии РК" Константин Малолетнев убежден, что внедрение системы рибейтов позволит получить конкурентное преимущество, что в свою очередь приведет к росту туристического потока, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению Крыма как в России, так и на международной арене.

По его словам, во время кинопроизводства традиционно активно задействованы предприятия малого и среднего бизнеса.

- Кроме того, увеличение оборотных средств предприятий будет способствовать их развитию, а также открытию новых, - отмечает Малолетнев. - Поэтому рассчитываем, что ежегодно в сферах транспортных услуг, гостиничном бизнесе, общественном питании будут создаваться не менее 150-200 новых рабочих мест со средней заработной платой 17-20 тысяч рублей. Это позволит получить в доходную часть бюджета дополнительно 5,3 миллиона рублей налога на доходы физических лиц.

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Предполагается, что в структуре субсидарных выплат 32 процента составит оплата труда съемочной группы и художественно-производственного персонала, нанятого в Крыму, 12 процентов - услуги транспортных предприятий, восемь процентов - услуги гостиниц, девять процентов - услуги предприятий общественного питания, 15 процентов - затраты на аренду оборудования и помещений, 24 процента - прочие затраты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что получателями рибейтов станут производители отечественных (национальных) фильмов. Субсидии будут предоставлять кинопроизводителям, которые фактически понесли на территории республики затраты и документально их подтвердили.

В комментарии "РГ" генеральный директор кинокомпании "Грифон фильм" и продюсерского центра "Крымский мост" Александр Беланов отметил, что практика рибейта для туристического Крыма имеет стратегическое значение.

Фото: Вадим Дзюрдзе/РГ
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- Это прежде всего политический вопрос, поскольку от рибейтов во многом зависит выбор натурных съемок любой кинокомпании, - поясняет кинематографист. - И зная о возможности получения такой субсидии, авторы сценария пишут его с учетом географических мест будущих съемок. В России сегодня есть регионы, где объем рибейтов составляет 40 процентов, как, например, в Калининградской области, или даже 60, как в Ульяновской.

При этом Беланов счел 20-процентный рибейт в Крыму политической близорукостью со стороны властей республики.

- Именно это словосочетание Ленина, который, как известно, небезосновательно считал кино "важнейшим из искусств", уместно, на мой взгляд, в данном случае, - отметил кинематографист. - По фильмам, которые последние пару десятилетий снимались в Москве, мы видим, каким шикарным городом стала российская столица за это время. Демонстрация в кино того, как преображается Крым после воссоединения с Россией, убежден, пошла бы региону только на пользу.

Кстати

Согласно отчету Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI), рибейты действуют более чем в 40 странах мира. Наибольшую ставку (75 процентов от общего объема затрат на производство) кинопроизводителям предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе наибольшая ставка (35 процентов) действует в Нидерландах и Румынии.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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