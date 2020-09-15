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15.09.2020 18:33
Рубрика: Происшествия

На Кубани четверо малолетних детей отравились лекарствами

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники Следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по Кубани начали доследственную проверку по факту отравления четверых малолетних детей. Об этом во вторник вечером сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

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Как выяснили следователи, 40-летняя женщина проживает с детьми в одном из домов на улице Пушкина в районном городе Усть-Лабинске. По предварительным данным, вечером 14 сентября четверо малолетних детей в возрасте - их возраст от 3 до 11 лет - у себя дома употребили лекарства.

А через некоторое время 19-летний сын женщины обнаружили своих сестер в сонном состоянии. Как уточнили в СУ СК по краю, молодой человек сразу вызвал в дом бригаду скорой медицинской помощи. Оперативно прибывшие на вызов врачи сразу госпитализировали пострадавших детей.

Сообщается, что в настоящее время все отравившиеся дети находятся в больнице, где им продолжают оказывать медицинскую помощь. Состояние их здоровья оценивается, как стабильное.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как рассказали в СК, во взаимодействии с органами опеки и попечительства изучаются условия жизни и воспитания малолетних.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в управлении СКР по Краснодарскому краю.

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