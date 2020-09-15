Названа доля крымчан, имеющих иммунитет к COVID-19

Всего 4,3 процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу. Таковы результаты первого этапа изучения коллективного иммунитета к COVID-19 на полуострове. По словам руководителя Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, исследование провели в июле.

- И уровень заболеваемости, который мы тогда фиксировали, действительно подтверждается исследованиями коллективного иммунитета: 4,3 процента крымчан имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции в результате перенесенного заболевания, - рассказала Пеньковская. - Сейчас наши специалисты приступают ко второму этапу изучения коллективного иммунитета. В динамике изучим напряженность иммунитета у лиц, перенесших заболевание, и выясним, как сохраняются защитные титры антител.

В то же время Роспотребнадзор фиксирует рост числа пневмоний на полуострове. Например, только за последнюю неделю на 6,5 процента выросла заболеваемость внебольничными пневмониями.

- Но это не взрывной рост, - считает Пеньковская. - Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями продолжает расти из недели в неделю. И практически у нас сегодня не осталось ни одного муниципалитета на полуострове, где бы мы не наблюдали роста заболеваемости. Значительный он, конечно, в Симферополе.

Правда, лишь у дести процентов с диагнозом "пневмония" позже подтверждается заражение COVID-19. А вот уровень заболеваемости сезонными гриппом и ОРЗ пока ниже эпидпорога.

За последние сутки в РК зафиксировано 40 случаев коронавируса, а всего с начала весны - 3341. Выздоровевших за весь период - 2133 человека.