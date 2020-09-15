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15.09.2020 12:16

На новый круг

Северный объезд Астрахани планируют построить за пять лет
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Экономика Юга России № 206(8260)
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин поручил федеральному Минтрансу и руководству Астраханской области рассмотреть возможность строительства северного обхода Астрахани.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Автомобилисты стали чаще пользоваться платными дорогами

Новая 12-километровая трасса с двухъярусным мостом через Волгу соединит два международных транспортных коридора, "север-юг" и "запад-восток", а также освободит центр города от большегрузов. Примечательно, что речь об этой автодороге ведется больше десяти лет, даже был разработан проект, но стройку так и начали. "РГ" выяснила, когда же астраханцы смогут проехать по новой автотрассе.

По информации областного министерства строительства, проектирование дороги начиналось в 2007 году. Через пять лет в отчетном докладе перед областной думой бывший глава региона Александр Жилкин заявил о северном обходе Астрахани как о самом крупном дорожном объекте, к реализации которого приступают региональные власти.

- Стоимость строительства - свыше 20 миллиардов рублей. Положительное решение правительство России уже приняло, - заявил тогда Жилкин депутатам.

Работу планировалось начать в 2014 году. По словам экс-губернатора, из-за того что проект достаточно дорогостоящий, прорабатывались вопросы, "касающиеся частно-государственного партнерства". Но вместо партнеров пришел экономический кризис, и все планы заморозили до лучших времен. О северном обходе вновь активно заговорили в 2019 году, но уже с предложением передать участок в федеральную собственность, как и финансирование строительства.

- Решение переложить это на плечи федерального дорожного агентства было правильным, - сообщил "РГ" первый замминистра строительства области Сергей Трушкин. По его словам, область не потянула бы проект даже при условии софинансирования. Замминистра не взялся комментировать ожидаемую стоимость работ на сегодня. Предположительно она выросла в полтора-два раза.

- Это огромная цифра для Астраханской области, - отметил чиновник.

В том, что новая дорога нужна, сомнений нет. Грузовики давно теснят легковой транспорт в центре города, два имеющихся моста через Волгу в часы пик не справляются с потоком машин, а если один из них закрывают на ремонт, город встает в километровых пробках.

- Региональный транспортный узел давно нуждается в модернизации, - сообщила "РГ" зампредседателя комитета областной думы по промышленной политике, предпринимательству, торговле, транспорту и связи Лариса Мироненко. - Обход позволит организовать перевозку грузов, минуя областной центр. А для астраханцев развязка станет хорошей альтернативой при перемещении между районами области.

На сайте областного минстроя до сих пор размещен проект возведения новой магистрали: межевание границ, чертежи планировки, схемы расположения, организация улично-дорожной сети. Согласно документам, дорога должна проходить по окраине города, через Наримановский район, от трассы М-6 Москва - Астрахань в районе базы "Подводтрубопроводстрой" и дач на восток, пересекая А-153 Астрахань - Лиман - Каспийский - Сулак - Махачкала и снова М-6 в районе "Тинаки - 2". Затем дорога идет через Волгу, где планируется возвести третий мост. Далее трасса от водозаборных сооружений отклоняется на юго-восток, пересекает подъездную дорогу к поселку Карагаш, ерики Сорочий и Сенной, обходит микрорайон Бабаевского и, наконец, примыкает в виде двухуровневой развязки к общегородской транзитной магистрали. Помимо моста протяженностью свыше 1,7 километра по проекту запланировано построить около одного километра эстакад.

Фото: ГК "Автодор"/РИА Новости
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По словам Сергея Трушкина, имеющиеся наработки, скорее всего, будут использованы в новом проекте, поскольку они были тщательно выверены.

- Например, мы очень долго согласовывали с Нижневолжским бассейновым управлением створ моста, потому что это и гидрология, и судоходство: многое нужно соблюсти. И вообще объект сложный с точки зрения инженерии, - сообщил замминистра. При этом понятно, что проект будет корректироваться, поскольку за прошедшие годы многое изменилось, в том числе и технические требования к подобным объектам.

На новые экспертизы и согласование уйдет больше года, уверены чиновники. Сроки строительства не называются, поскольку пока есть только поручение, да и руководить им будут уже не областные, а федеральные власти. Но в Астрахани рассчитывают, что все удастся сделать в ближайшие пять лет.

Кстати

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" отремонтируют более 160 километров трасс Астраханской области. Причем 24 километра "добавили" накануне, направив в регион еще 240 миллионов рублей из резервного фонда РФ, а также деньги, не освоенные областью в 2019 году. Сейчас на дополнительные километры готовят документы для аукционов. Это участок длиной 18,5 километра Астрахань - Образцово - Травино и 5,4 километра дороги Астрахань - Камызяк.

В регионах Правительство Вице-премьеры Правительство Минтранс Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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