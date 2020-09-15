Прокуратура Крыма выявила нарушения в работе детдома

Как выяснилось, учреждение оказывало услуги детям с паллиативным статусом, не имея лицензии на паллиативную медицинскую помощь.

- В нарушение требований законодательства, требующего раннего выявления заболеваний, не была организована диспансеризации 45 воспитанников из 76, - отметили в надзорном органе.

Несмотря на статус учреждения, в штате детдома нет специалистов в области организации специального питания через зонд, при том что оно - неотъемлемая часть лечебного процесса. Также сотрудники республиканской прокуратуры нашли в учреждении отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания помещений.

- Помещения вопреки требованиям противопожарного законодательства не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, нет достаточного количества огнетушителей, - уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Для устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав воспитанников прокуратура Крыма внесла представление вице-премьеру Совета министров и министру труда и соцзащиты РК. Те должно найти и наказать виновных.

Ранее пресс-служба крымского минздрава, в чьем ведении находится "Елочка", сообщила, что власти республики взяли на особый контроль организацию в детдоме подбора специализированного питания для детей, имеющих тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская проинформировала, что созданная по поручению главы Крыма Сергея Аксенова рабочая группа выявила в детдоме недочеты в оформлении медицинской документации, которые "существенно не влияют на уход". По ее словам, воспитанникам "Елочки" предоставляют все услуги, в том числе спецпитание и медицинский уход.

Ранее сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во время проверки установили, что десятки воспитанников симферопольского специализированного дома ребенка "Елочка" не получали спецпитания. Чиновники посетили интернат после сообщений СМИ о его бывшем воспитаннике, двухлетнем Сереже - опекунство над ним в середине августа оформила жительница крымской столицы. По ее словам, ей передали крайне истощенного малыша с дистрофией, рахитом, свищом копчика, с расщелиной твердого и мягкого неба (волчьей пастью) и деформированным черепом.