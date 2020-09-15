"Скорая" оставила жительницу Волгограда на улице в другом городе

Медики скорой помощи оставили жительницу Волгограда с симптомами ОРВИ на улице города Волжского, куда ее привезли из областного центра для госпитализации. Об этом "РГ" сообщили в региональном комитете здравоохранения.

По этому случаю ведомство сейчас проводит проверку. О нем стало известно из соцсетей. Волгоградец Максим Гелунов рассказал, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки простуды, участковый врач выписала направление в больницу другого города. Волжский расположен в 30 километрах от Волгограда.

"Скорая" привезла больную, но в лечебном учреждении не оказалось мест. Женщине пришлось возвращаться домой самостоятельно. В областном комитете объяснили, что обстоятельства случившегося уточняются.