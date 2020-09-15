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15.09.2020 14:59
Рубрика: Общество

"Скорая" оставила жительницу Волгограда на улице в другом городе

Текст: Алена Ларина

Медики скорой помощи оставили жительницу Волгограда с симптомами ОРВИ на улице города Волжского, куда ее привезли из областного центра для госпитализации. Об этом "РГ" сообщили в региональном комитете здравоохранения.

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По этому случаю ведомство сейчас проводит проверку. О нем стало известно из соцсетей. Волгоградец Максим Гелунов рассказал, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки простуды, участковый врач выписала направление в больницу другого города. Волжский расположен в 30 километрах от Волгограда.

"Скорая" привезла больную, но в лечебном учреждении не оказалось мест. Женщине пришлось возвращаться домой самостоятельно. В областном комитете объяснили, что обстоятельства случившегося уточняются.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Халатность врачей

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