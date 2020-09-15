В Анапе для туристов закрыли уникальное Кипарисовое озеро

В городе-курорте Анапе ограничили доступ туристам к редчайшему по красоте Кипарисовому озеру. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы защитить памятник природы "Кипарис болотный". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кипарисовое озеро расположено недалеко от села Сукко, где прямо в воде растут 32 североамериканских болотных кипариса. Кто их здесь посадил и когда, доподлинно неизвестно, но деревья прекрасно прижились в местном климате и стали героями бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Их изображение украшало даже страницы журнала National Geographic. По берегам озера также растут скальные дубы, грабовые и фисташковые деревья, можжевельники, скумпии, пицундская сосна.

В этом году из-за продолжительной засухи Кипарисовое озеро пересохло, и на памятник природы возросла рекреационная нагрузка - туристы стали чаще заходить на территорию, повреждали корневую систему и ветки растений, вытаптывали сеянцы кипариса, которые планировали дорастить для высадки. Чтобы сохранить нежную поросль, участок оградили временными конструкциями, дополнив их информационными стендами. Кроме того, с помощью пожарной спецтехники организован еженедельный полив кипарисов.

- Будущее памятника природы "Кипарис болотный" находится в руках каждого из посетителей этой удивительной природной территории. Очень надеемся на понимание и соблюдение соответствующих правил поведения в границах уникального регионального памятника, - подчеркнул вице-губернатор Сергей Болдин.