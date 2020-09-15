В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда

В Краснодаре сегодня днем сотрудники полиции оцепили расположенный в центральной части города стадион "Кубань". Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, на прилегающей территории к спортивному комплексу - на улице Железнодорожной - был обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Предположительно времен Великой Отечественной войны.

- Прибывшие на место взрывотехники краснодарского ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас, который был со следами термического воздействия и сильно изъеден коррозией, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Транспортировке он не подлежал, поэтому его уничтожили на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Как снаряд пролежал незамеченным долгое время на территории одного из крупных стадионов, стоит только гадать. Комплекс был открыт в октябре 1960 года и на момент постройки официально вмещал 20 тысяч зрителей. После реконструкции 1980 года (надстройки верхних ярусов) максимальная вместимость трибун выросла до 40 тысяч человек.