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15.09.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

В Симферополе отца будут судить за изнасилования 11-летней дочери

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму передано в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в регулярных изнасилованиях своей 11-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Крым.

Следователи отдела по Железнодорожному району Симферополя установили, что с июня 2018 года по январь 2020 года насильник в то время, как дома не было жены и других детей, совершал насильственные преступления сексуального характера против своей несовершеннолетней дочери.

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- В момент совершения первого эпизода ребенку исполнилось 11 лет, - уточнили в СК. - Долгое время запуганная девочка боялась рассказывать об издевательствах отца. Ужасающие факты вскрылись лишь в январе 2020 года.

Уголовные дела возбуждены по четырем статьям УК РФ - 131, 132, 135 и 156. Это изнасилования лица, не достигшего 14-летнего возраста, развратные действия, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением. Следствие собрало достаточно доказательств преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Свою вину в содеянном мужчина признал.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Севастополе передано в суд дело в отношении жителя Балаклавского района, который совращал 11-летнюю школьницу через интернет - мужчина познакомился в социальной сети с девочкой и направлял ребенку фотографии непристойного содержания.

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