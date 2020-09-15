В Сочи генетики обнаружили древнего "предка" ржи

В Сочи специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) обнаружили краснокнижный вид, представляющий особый интерес для ученых-генетиков, рожь Куприянова. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

"Мы очень долго искали рожь Куприянова, но никак найти не получалось, - рассказала ведущий научный сотрудник, куратор гербарной коллекции ВИР Лариса Багмет. - Но сотрудничество с Кавказским заповедником позволило попасть в те места, куда не могли попасть раньше. Это очень редкий краснокнижный вид и эндемик этих мест. Мы считаем, что эта наша главная находка в этой экспедиции".

Учитывая тот факт, что эта рожь является многолетним растением, произрастает в горной местности и хорошо переносит заморозки, новое приобретение ВИР может оказать большое влияние на селекцию современной сельхозкультуры.

Кстати, произрастание каждого дикого родича фиксировалось, записывались координаты - где были собраны семена и гербарий. Семена культурных растений теперь пополнят мировую коллекцию ВИР, а гербарий пополнит гербарную коллекцию ВИР - одну из трех в мире, где непосредственным объектом являются культурные растения. Единственный такой гербарий в России находится во ВИР.

"Дикие родичи культурных растений сейчас представляют большой интерес, потому что культурные современные сорта очень быстро изживают себя, повреждаются болезнями и вредителями, - продолжила Лариса Багмет. - А мы знаем, что дикорастущие растения более устойчивы к болезням, абиотическим факторам, чем культурные растения. Поэтому, чтобы укрепить сорта, чтобы они были более устойчивые, их нужно обновлять. Для этого в селекции используются дикие родичи культурных растений".

Кавказский заповедник - это природная лаборатория, сохранившая природный ресурс с давних времен, хранитель природных растительных биосообществ, в которых произрастают растения, имеющие отношение к происхождению культурных видов.

"На территории Кавказского заповедника произрастает не менее 2,5 тысячи сосудистых растений и не менее 500 видов мхов и лишайников, - отметил заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин. - Флора по своему составу на 20 процентов состоит из реликтов и эндемиков. Она необычна и может содержать в себе уникальные растения. И в этом плане заповедник безусловно представляет огромный интерес для науки. И мы рады, что наше сотрудничество с Институтом имени Вавилова перешло на новый уровень".

Как уточнили специалисты, разнообразие прародителей современных сельхозкультур в заповеднике не так велико: это различные виды плодовых растений, рябина, калина, кавказская ажина, земляника, клеверы, бобовые, черника кавказская и голубика. Всего за время экспедиции собрано более 50 видов семян и более 50 видов гербария.

Кстати

Летом этого года руководство ВИР и Кавказского заповедника заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого и состоялась экспедиция. Первая ее часть прошла в горах Красной Поляны. Специалисты-генетики исследовали природные сообщества Кавказского заповедника, собрали образцы, семена, гербарии диких родичей культурных растений. Сегодня начался второй этап поиска диких родичей культурных растений. Ученый исследуют территорию Фишт-Оштенского массива и плато Лагонаки в Республике Адыгея. Первая экспедиция завершится в конце сентября.