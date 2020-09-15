В Сочи открыли экскурсионный маршрут по стадиону "Фишт"

Забронировать экскурсию можно на сайте стадиона. Что происходит внутри уникальной спортивной арены, как выглядят раздевалки спортсменов, где находится микст-зона и медиааппаратная - обо всем этом узнают посетители экскурсии. А еще туристам расскажут историю создания этого масштабного объекта и проведут по музею стадиона, где собраны более 650 интереснейших экспонатов.
"Фишт" расположен в Олимпийском парке, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Стадион вмещает до 45 тысяч зрителей и является многофункциональным. Сейчас на стадионе проводит домашние матчи футбольный клуб "Сочи".
Стадион "Фишт", воплотивший в себе образ снежной вершины, - одна из самых ярких достопримечательностей столицы зимних Олимпийских игр, он был построен в 2013 году.
В Олимпийском парке, расположенном в Имеретинской низменности, также проводится российский этап Гран-при гонки "Формула-1" и другие крупные мероприятия.