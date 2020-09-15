В Сочи открыли экскурсионный маршрут по стадиону "Фишт"

Для гостей города-курорта теперь стал доступным стадион "Фишт", на котором состоялись церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года, матчи первенства мира по футболу 2018 года. Теперь это знаковое для Сочи место стало экскурсионным маршрутом.

Забронировать экскурсию можно на сайте стадиона. Что происходит внутри уникальной спортивной арены, как выглядят раздевалки спортсменов, где находится микст-зона и медиааппаратная - обо всем этом узнают посетители экскурсии. А еще туристам расскажут историю создания этого масштабного объекта и проведут по музею стадиона, где собраны более 650 интереснейших экспонатов.

"Фишт" расположен в Олимпийском парке, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Стадион вмещает до 45 тысяч зрителей и является многофункциональным. Сейчас на стадионе проводит домашние матчи футбольный клуб "Сочи".

Стадион "Фишт", воплотивший в себе образ снежной вершины, - одна из самых ярких достопримечательностей столицы зимних Олимпийских игр, он был построен в 2013 году.

В Олимпийском парке, расположенном в Имеретинской низменности, также проводится российский этап Гран-при гонки "Формула-1" и другие крупные мероприятия.