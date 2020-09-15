В Сочи открыли экскурсионный маршрут по стадиону "Фишт"

Новости

Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси 16:03
В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей 15:58
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда 15:29
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15:22
В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет 15:15
Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 16:52
Рубрика: Спорт

В Сочи открыли экскурсионный маршрут по стадиону "Фишт"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Для гостей города-курорта теперь стал доступным стадион "Фишт", на котором состоялись церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года, матчи первенства мира по футболу 2018 года. Теперь это знаковое для Сочи место стало экскурсионным маршрутом.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Забронировать экскурсию можно на сайте стадиона. Что происходит внутри уникальной спортивной арены, как выглядят раздевалки спортсменов, где находится микст-зона и медиааппаратная - обо всем этом узнают посетители экскурсии. А еще туристам расскажут историю создания этого масштабного объекта и проведут по музею стадиона, где собраны более 650 интереснейших экспонатов.

Фото: Ольга Осутина
В Сочи к юбилею парка подарили растение "Царица ночи"

"Фишт" расположен в Олимпийском парке, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Стадион вмещает до 45 тысяч зрителей и является многофункциональным. Сейчас на стадионе проводит домашние матчи футбольный клуб "Сочи".

Стадион "Фишт", воплотивший в себе образ снежной вершины, - одна из самых ярких достопримечательностей столицы зимних Олимпийских игр, он был построен в 2013 году.

В Олимпийском парке, расположенном в Имеретинской низменности, также проводится российский этап Гран-при гонки "Формула-1" и другие крупные мероприятия.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"