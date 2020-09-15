В Волгоградской области модернизируют женские консультации

В центре экстренной помощи волжской больницы имени Фишера завершилась комплексная модернизация, начавшаяся в 2019 году. В "зеленой", "желтой" и "красной" зонах разделили потоки по стандартам мировых клиник и установили ангиограф, компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, мониторы пациента, аппараты ИВЛ, аппарат ингаляционной анестезии, систему подготовки крови для аутотрансфузии, передвижной рентген и другое оборудование.

В структуре отделения - инфекционный бокс, реанимационный изолятор, противошоковая и ангиографическая операционные, палаты динамического наблюдения, реанимации, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет КТ, МРТ, два рентген-кабинета, кабинет УЗИ, процедурные, смотровые комнаты, кабинеты ЭКГ и ФГС. Впервые в больнице в приемном отделении смонтирован модуль чистых помещений, въездная эстакада для машин "скорой помощи". Стационар работает круглосуточно.

- Мы продолжаем реализацию государственной программы развития Волжского как центра всего Заволжья. Один из крупнейших проектов - модернизация больницы Фишера, создание на ее базе современного лечебного заведения третьего уровня. Наши планы на 2020 год выполняются: завершено обновление приемного отделения, продолжаем работу по созданию сердечно-сосудистого центра для всего Заволжья. До конца текущего года полностью оснастим его оборудованием и обеспечим специалистами для оказания высокотехнологичной помощи в больнице Фишера, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, следующим шагом станет капремонт еще двух корпусов больницы: уже завершается проектирование реконструкции семиэтажного здания, затем начнется подготовка документации для девятиэтажного корпуса. Полностью все работы планируется выполнить в течение 2021-22 годов. Также продвигается благоустройство территории больницы, готовят к вводу вертолетную площадку для санавиации.

В конце прошлого года первых пациенток приняла и женская консультация, созданная на месте пустующего актового зала площадью 500 квадратных метров. Сейчас под наблюдением здесь находятся 302 беременные женщины. Это пилотный образец для обновления всей сети профильных медучреждений.

- В Волжском создан один из лучших центров для будущих родителей, мы получили яркий пример современной консультации. Ознакомившись с его работой, мы окончательно приняли решение о создании отдельной госпрограммы по модернизации всех женских консультаций Волгоградской области. Они должны отвечать всем современным стандартам. Необходимо проанализировать до конца года состояние и местоположение подобных учреждений и предложить варианты решения этой задачи, - подчеркнул Андрей Бочаров.