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15.09.2020 08:57
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения автомобилей на 601-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

Фото: Первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Около половины четвертого утра вторника в Дубовском районе водитель двигавшегося в северном направлении Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой Volvo под управлением 55-летнего жителя Саратова.

Водитель и двое пассажиров легковой машины скончались до приезда "скорой помощи".

А аварию попал также Volkswagen Passat, шедший следом за Mitsubishi. Совершая экстренный маневр, автомобиль тоже столкнулся с большегрузом. Шофер и три пассажира "легковушки" госпитализированы в волгоградскую больницу №25.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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