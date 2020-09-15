В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения автомобилей на 601-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

Около половины четвертого утра вторника в Дубовском районе водитель двигавшегося в северном направлении Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой Volvo под управлением 55-летнего жителя Саратова.

Водитель и двое пассажиров легковой машины скончались до приезда "скорой помощи".

А аварию попал также Volkswagen Passat, шедший следом за Mitsubishi. Совершая экстренный маневр, автомобиль тоже столкнулся с большегрузом. Шофер и три пассажира "легковушки" госпитализированы в волгоградскую больницу №25.