В Волжском впервые в РФ провели операцию по повторной пересадке почки

В волгоградском филиале Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии имени академика В.И. Шумакова, расположенном в городе Волжском, впервые в России провели операцию по повторной пересадке почки и удалению новообразования в печени.

Операция длилась шесть часов, на ее различных этапах работали 18 врачей.

Сначала донором органа шесть лет назад стала мама пациентки, сообщили "РГ" в региональном комитете здравоохранения. Тогда почка прижилась, но потом состояние молодой женщины ухудшилось. Ее сестра стала новым донором.

После операции обе сестры чувствуют себя удовлетворительно, медики подбирают им оптимальную терапию.

Отметим, что филиал волгоградского медцентра в Волжском открытии недавно, в нем планируют ежегодно проводить около 100 операций по пересадке почек и несколько десятков - по пересадке печени и сердца.