Начало сентября на юге России ознаменовалось несколькими крупными природными пожарами. Особенно пострадала Ростовская область. Крупные лесные и ландшафтные пожары в Тарасовском, Красносулинском, Белокалитвинском и Каменском районах повредили почти 70 строений, пострадали около 50 человек. Одна пожилая женщина, не сумевшая выбраться из горящего дома, погибла. А экономический ущерб от пожаров только предстоит оценить.

Как говорят эксперты, аномальная жара до 35 градусов, сухостой и сильный ветер способствовали стремительному распространению огня. В одном случае причиной возгорания стало замыкание электропроводки на железной дороге, в остальных причину устанавливают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Но опрошенные эксперты и сами местные жители не сомневаются: основная причина пожаров в августе-сентябре на юге России - намеренное сжигание сухой растительности. Некоторые фермеры после уборки зерновых предпочитают не заделывать стерню в почву, а просто выжигать ее, готовя таким образом поле к следующему сезону. Неудивительно, что даже такая развитая противопожарная система, как на Дону, может не поспеть за поджигателями.

Споры о том, нужно ли сжигать остатки растительности после уборки, идут давно. Хотя, по словам заведующего кафедрой земледелия и технологии хранения растениеводческой продукции Донского государственного аграрного университета, доктора сельскохозяйственных Игоря Фетюхина, среди ученых давно нет разногласий: это однозначное зло. Да и это просто запрещено федеральными и региональными законодательными актами, напоминает ученый.

- Согласно статье 42-го федерального закона РФ "Об охране окружающей среды", при осуществлении деятельности в сфере сельскохозяйственного производства должны проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, соблюдаться меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и так далее, а в соответствии с постановлением правительства Ростовской области напрямую запрещено выжигание сухой растительности для хозяйствующих субъектов любых форм собственности и видов деятельности, за это предусмотрена административная ответственность и высокие штрафы, - говорит ученый.

Рациональнее и безопаснее для природной среды и человека запахивать послеуборочные остатки сельскохозяйственных культур в почву, потому что они являются источником пополнения органических веществ. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, при заделке соломы в почву усиливается ее общая биологическая и ферментативная активность, она обогащается аминокислотами и другими биологически активными веществами, усиливается интенсивность ее дыхания, аэрация, что особенно важно для кубанской тяжелосуглинистой почвы, пояснили специалисты ведомства.

- Некоторые считают, что, если оставить солому в земле, то в ней могут расплодиться паразиты, вирусы и бактерии. Но если все делать грамотно и соблюдать севооборот, чередуя на одном и том же поле разные культуры, то этой проблемы можно избежать, - отмечает Игорь Фетюхин. - Высокая же температура уничтожает все микроорганизмы в почве, убивая естественный природный фон. В долгосрочной перспективе это приводит к деградации земли, она теряет плодородность, и восстанавливать ее потом крайне сложно.

Конечно, сжигание стерни после уборки практиковалось и в советские годы. Но наибольшее распространение эта практика получила в девяностые. В СССР было большое поголовье животных. Тогда солому использовали для подстилки скоту и даже на корм. Когда в стране резко снизилось поголовье, изменились технологии содержания и кормления сельскохозяйственных животных, солома оказалась не нужна. А у фермеров не было ни денег, ни желания думать о долгосрочных последствиях. Дешевле и проще было сжечь все одной спичкой, а на следующий год здесь же посеять пшеницу повторно. Экономическая ситуация изменилась, а вредные привычки - нет.

На Кубани эта проблема тоже есть, отмечает создатель КФХ "Теплый стан", и. о. председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин.

- К сожалению, до сих пор среди некоторых аграриев бытует мнение, что сжигание стерни дает золу, которая удобряет почву. Но научных подтверждений положительного влияния пожаров на урожайность нет. Все исследования говорят об обратном, - говорит фермер. - Правда, в последние годы ситуация на Кубани меняется в лучшую сторону. С одной стороны, значительно повысилась ответственность и штрафы за сжигание растительности. А еще несколько лет назад приняли краевой закон, который обязывает аграриев ввести грамотный севооборот. Не всех устраивает такой закон. Но так или иначе теперь сжигать солому невыгодно. Так что постепенно мы отходим от этой практики.

Найти человека, который открыто бы выступил за сжигание, сегодня непросто. Ведь в определенных случаях это может привести даже к уголовной ответственности. Тем не менее в частных беседах некоторые опрошенные фермеры признаются: порой сжечь просто удобнее и быстрее.

По словам главы Национального аграрного агентства Дмитрия Беляева, повлиять на таких людей крайне сложно: они понимают все рациональные доводы, но считают, что их беда обойдет.

- Слава богу, если обходится без жертв. Но даже в результате "обычных" пожаров страдает не только сельское хозяйство, но и туристический бизнес, торговля и так далее. Власти действуют ответственно и помогают пострадавшим, но все это деньги, которые в случае более ответственного отношения людей к проблеме могли бы пойти на развитие. Огромные ресурсы тратятся на тушение сложных пожаров. Это расходы, которых можно избежать, будь некоторые аграрии более ответственными. Не говоря уже о непрямом экономическом ущербе, когда люди не могут работать после пожаров на земле или теряют здоровье, - говорит Беляев.

По словам эксперта, решить эту проблему можно двумя параллельными мерами. С одной стороны, повышая грамотность сельхозпроизводителей. Показывая, что поджоги полей ведут к ухудшению плодородия и прямым экономическим убыткам. С другой - необходимо ужесточать правоприменение и активнее наказывать нарушителей, особенно "рецидивистов", которые уже попадались на поджогах. С ответственностью вплоть до уголовной. Тогда, возможно, удастся избежать повторения таких трагических ситуаций.