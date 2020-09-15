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15.09.2020 12:04
Рубрика: Общество

Деньги на тумбочку

Самозанятый освоил изготовление винных столиков
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 206(8260)
У волгоградца Василия Белицкого есть мечта спасти родное село Мирошники от вымирания. Для этого он хочет создать там производство, которое дало бы много новых рабочих мест землякам. Пока же он организовал свое дело - изготовление винных столиков. Бизнес идет неплохо, так что уже в ближайшем будущем, возможно, еще понадобятся помощники.
Сарафанное радио и соцсети помогают Белицкому находить клиентов по всей России. Фото: Роман Мерзляков/РГ Сарафанное радио и соцсети помогают Белицкому находить клиентов по всей России. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Сарафанное радио и соцсети помогают Белицкому находить клиентов по всей России. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Вообще винные столики обычно покупают для дачи или пикников. Они компактные, их легко положить в машину, а потом на природе красиво разместить на нем бокалы и закуски. Так что полезный предмет мебели охотно покупают и любители отдыха, и домохозяйки.

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В детстве Василий никогда не столярничал. Профессия тоже никак не связана с ремеслом: он специалист по охране труда, который в последние годы занимался рекламным бизнесом. Но увидел свободную нишу и решил попробовать. Поначалу дело шло медленно, но сейчас получается зарабатывать до четырех тысяч рублей в день.

- Сначала родители не понимали, для чего я занялся этим непонятным делом и зачем я снял гараж. А потом смотрят: денежка-то идет, - рассказывает Белицкий. - Начал работать в апреле, но заказы посыпались только летом. Сейчас объем работы немаленький, хочу купить в Краснодаре деревообрабатывающий станок за 95 тысяч. С ним смогу делать еще больше.

Мастерскую он обустроил в гараже, аренда - всего за полторы тысячи рублей. Дешево потому, что к боксу нет асфальтированной дороги. А пешеход пройдет везде. Идеи для своих работ Василий подсматривает в интернете и дорабатывает сам. Иногда заказчики сами присылают идеи и пожелания. Например, для одной клиентки Белицкий сделал сырную тарелку в виде куска швейцарского сыра.

- Первый винный столик мне заказал сам хозяин гаража. Скинул видео и спросил: "Сможешь такое сделать?" И я сразу понял, как это можно выполнить, - рассказывает Василий.

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Материалы легко можно найти в местных строительных магазинах: бук, дуб, сосна и ясень. За несколько месяцев мастер продал более 80 столиков. Покупают их не только в Волгограде. Заказы идут издалека: из Москвы, Хабаровска, Сахалина, Санкт-Петербурга, Смоленска, Элисты.

Портфолио ему сделал кубанский фотограф по бартеру: красивые снимки в обмен на готовое изделие. Сейчас клиенты сами находят Белицкого в соцсетях. Продвигает он свои изделия через Instagram, прямой рекламой за 96 рублей в день. Сейчас планирует расширить каталог и делать картины из дерева, полочки, кукольные домики, подсвечники и пепельницы. "На мелочах всегда можно заработать", - уверен предприниматель.

Кстати, он зарегистрировался как самозанятый. Этот статус освобождает от подачи налоговой отчетности, применения кассы и уплаты страховых взносов.

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