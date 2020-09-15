Вообще винные столики обычно покупают для дачи или пикников. Они компактные, их легко положить в машину, а потом на природе красиво разместить на нем бокалы и закуски. Так что полезный предмет мебели охотно покупают и любители отдыха, и домохозяйки.
В детстве Василий никогда не столярничал. Профессия тоже никак не связана с ремеслом: он специалист по охране труда, который в последние годы занимался рекламным бизнесом. Но увидел свободную нишу и решил попробовать. Поначалу дело шло медленно, но сейчас получается зарабатывать до четырех тысяч рублей в день.
- Сначала родители не понимали, для чего я занялся этим непонятным делом и зачем я снял гараж. А потом смотрят: денежка-то идет, - рассказывает Белицкий. - Начал работать в апреле, но заказы посыпались только летом. Сейчас объем работы немаленький, хочу купить в Краснодаре деревообрабатывающий станок за 95 тысяч. С ним смогу делать еще больше.
Мастерскую он обустроил в гараже, аренда - всего за полторы тысячи рублей. Дешево потому, что к боксу нет асфальтированной дороги. А пешеход пройдет везде. Идеи для своих работ Василий подсматривает в интернете и дорабатывает сам. Иногда заказчики сами присылают идеи и пожелания. Например, для одной клиентки Белицкий сделал сырную тарелку в виде куска швейцарского сыра.
- Первый винный столик мне заказал сам хозяин гаража. Скинул видео и спросил: "Сможешь такое сделать?" И я сразу понял, как это можно выполнить, - рассказывает Василий.
Материалы легко можно найти в местных строительных магазинах: бук, дуб, сосна и ясень. За несколько месяцев мастер продал более 80 столиков. Покупают их не только в Волгограде. Заказы идут издалека: из Москвы, Хабаровска, Сахалина, Санкт-Петербурга, Смоленска, Элисты.
Портфолио ему сделал кубанский фотограф по бартеру: красивые снимки в обмен на готовое изделие. Сейчас клиенты сами находят Белицкого в соцсетях. Продвигает он свои изделия через Instagram, прямой рекламой за 96 рублей в день. Сейчас планирует расширить каталог и делать картины из дерева, полочки, кукольные домики, подсвечники и пепельницы. "На мелочах всегда можно заработать", - уверен предприниматель.
Кстати, он зарегистрировался как самозанятый. Этот статус освобождает от подачи налоговой отчетности, применения кассы и уплаты страховых взносов.