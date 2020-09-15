"В пятницу прооперировали, в понедельник домой запросился", - рассказывает о своем пациенте Александре Штраухе заведующая онкоотделением Тюменского клинического центра "Медицинский город" Юлия Шубина. Два-три дня - таков срок заживления гортани после операции с применением хирургического лазера. Новый аппарат стоимостью 10 млн рублей позволяет хирургам проводить малоинвазивные операции, больным же - быстрее восстанавливаться и возвращаться к активной жизни.

В Европе подобными лазерами рак лечат десять лет. В России - пять. Тюменцы заказали чудо-лазер полтора года назад, в июне получили, а в августе провели первые операции. "Если новообразование у больного всего 1-2 сантиметра, то обширная операция не нужна, убрать опухоль лучше бескровно, не разрезая шею, не нарушая функции дыхания, глотания, речи", - объясняет Шубина.

Работает команда из шести специалистов так: пациенту под общим наркозом вводят в гортань ларингоскоп и лазером, следя за процессом в микроскоп, удаляют опухоль без повреждения здоровых тканей. Хирург Анатолий Егорин утверждает, что после подобного вмешательства голос восстанавливается в разы быстрее. Вместе с коллегами он обучился управлять "дистанционным скальпелем" и теперь готов помогать как минимум двум больным в неделю.

Александр Штраух говорит, что "заработал" рак курением. Сейчас лечение позади, и он ждет выписку, ведь дома, в Юргинском районе, много забот: он ухаживает за 90-летними тестем и тещей, на его плечах - живность и огород.