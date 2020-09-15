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15.09.2020 17:50
Рубрика: Происшествия

На Урале бродячая собака травмировала шестилетнего ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Златоусте Челябинской области шестилетняя девочка стала жертвой нападения бродячей собаки. За инцидент предстоит ответить должностным лицам органа местного самоуправления, сообщили во вторник в СК региона.

СК Якутии проверит информацию о нападении стаи собак на ребенка

- По факту нападения собак на ребенка организована доследственная проверка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение.

Как пояснили в общественной организации "Гражданский патруль", инцидент произошел 9 сентября. Во время возвращения шестилетней девочки из детского сада к ней подскочила бродячая собака. А когда ребенок испугался и побежал, собака напала и укусила его за руку.

- В Златоусте годами не решается проблема безнадзорных собак, нет приюта, а вольеры, купленные для его организации за бюджетные деньги, почему-то оказались на свалке, - сообщил представитель "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королев. - В итоге собаки продолжают размножаться и нападают на людей при полном бездействии соответствующих служб.

Теперь эту информацию проверят в СК. В ходе проверки предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, отметил Владимир Шишков.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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