На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника

Мама ученика одной из школ Екатеринбурга возмутилась тем, что, несмотря на ее несогласие, ребенку бесконтактно измерили температуру на входе в учебное заведение. Информация об инциденте появилась накануне в местных СМИ.

Сам факт подтвердили в оперштабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области и в Роспотребнадзоре региона. Последние разобрали ситуацию подробно и прокомментировали, могут ли родители отказаться от термометрии детей на входе в школу.

- Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится с целью профилактики новой коронавирусной инфекции. Это требование установлено санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19, - пояснили "РГ" в ведомстве.

Правило "входного фильтра", закрепленное в постановлении главного санитарного врача РФ, должно обязательно выполняться, оно является условием посещения уроков. Определяют тех, у кого температура повышена и кого нужно отправить на медосмотр - так безопаснее для других детей и взрослых.

Мать уральского школьника, объясняя свою позицию, настаивала, что не давала согласия на медицинское вмешательство. Как уточнили в Роспотребнадзоре, термометрия таковым и не является, поэтому не требует добровольного согласия пациента или законного представителя.