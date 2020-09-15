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15.09.2020 13:03
Рубрика: Общество

На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Мама ученика одной из школ Екатеринбурга возмутилась тем, что, несмотря на ее несогласие, ребенку бесконтактно измерили температуру на входе в учебное заведение. Информация об инциденте появилась накануне в местных СМИ.

Сам факт подтвердили в оперштабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области и в Роспотребнадзоре региона. Последние разобрали ситуацию подробно и прокомментировали, могут ли родители отказаться от термометрии детей на входе в школу.

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- Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится с целью профилактики новой коронавирусной инфекции. Это требование установлено санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19, - пояснили "РГ" в ведомстве.

Правило "входного фильтра", закрепленное в постановлении главного санитарного врача РФ, должно обязательно выполняться, оно является условием посещения уроков. Определяют тех, у кого температура повышена и кого нужно отправить на медосмотр - так безопаснее для других детей и взрослых.

Мать уральского школьника, объясняя свою позицию, настаивала, что не давала согласия на медицинское вмешательство. Как уточнили в Роспотребнадзоре, термометрия таковым и не является, поэтому не требует добровольного согласия пациента или законного представителя.

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