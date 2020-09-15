Тюменские хирурги "сшили" мочевой пузырь из тонкого кишечника

В Тюмени прооперировали пациента с диагнозом "рак мочевого пузыря". Взамен пострадавшего от опухоли органа врачи "сшили" его аналог из части кишечника.

"Хирургическое лечение такого вида онкологического заболевания - одно из самых сложных в онкоурологии", - признаются врачи. Однако благодаря современным методам удается обойтись без большого разреза, что существенно сокращает период реабилитации пациента.

Операция была лапароскопической и продолжалась более пяти часов. Дополнительная ее сложность в том, что она проходила в несколько этапов.

"Сначала через небольшие проколы медики провели радикальную цистэктомию, то есть удалили стенки мочевого пузыря вместе с предстательной железой, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. - Затем - удалили лимфатические узлы в области малого таза".

Финальным этапом оперативного вмешательства стало формирование небольшого резервуара в брюшной полости взамен мочевого пузыря. Для этого из участка тонкого кишечника хирурги выделили около 20 сантиметров ткани.