В Челябинске авиарейс в Крым задержали из-за сообщения о бомбе

В Челябинске из-за сообщения об угрозе теракта сняли пассажиров с утреннего рейса в Симферополь. Вылет задержан в связи с проведением оперативных мероприятий, сообщили в аэропорту Курчатов.

- Утренний рейс в Симферополь задержан из-за сообщения об угрозе теракта, - сказала представитель челябинского аэропорта Жанна Нивоструева. - Проводится необходимый комплекс мероприятий.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, в сообщении говорилось о взрывном устройстве, якобы заложенном в самолете и на перроне. Сколько времени потребует проверка безопасности, не уточняется.