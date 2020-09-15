В Югре объем инвестиций приблизился к триллиону рублей

Объем инвестиций в основной капитал в Югре уже превысил 950 миллиардов рублей. Эти данные были озвучены в ходе заседания федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей. В формате онлайн в нем приняла участие и глава Югры Наталья Комарова.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подчеркнул, что Югра сегодня - один из лидеров по инвестиционной активности среди регионов страны.

- В округе реализуется целый комплекс прогрессивных механизмов поддержки инвестиционной деятельности, взаимодействия бизнеса и власти. Безусловно, лучшие практики, выработанные в Югре, будут тиражироваться и на федеральном уровне, - подчеркнул он.

В свою очередь Наталья Комарова отметила, что в июне этого года в Югре принят закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений".

- В этом документе мы обозначили 11 видов механизмов, стимулирующих вложение средств в экономику Югры. Все они максимально отвечают основным запросам инвесторов и создают основу для реализации проектов в нашем регионе, - подчеркнула Наталья Комарова.

Отдельно глава Югры отметила такую планируемую к реализации в округе форму, как соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым господдержка предоставляется в форме компенсации затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоставимую сумму налогов в период окупаемости проекта. На сегодняшний день в Югре уже есть два пилотных проекта, которые планируется осуществить с заключением таких соглашений.

При этом для оценки инвестпроектов в Югре действует цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она предусматривает отбор и приоритетную поддержку проектов с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Принципы инвестиционного бюджета уже используются при отборе проектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, для создания которой власти Югры уже направили в Минэкономразвития предварительную заявку. Ее строительство запланировано на 2021-2023 годы.

- Еще один инструмент поддержки инвестиционных проектов - механизм венчурного финансирования, направленный на стимулирование вложений в новые индустриальные проекты, в том числе в сфере развития топливно-энергетического комплекса. Несколько месяцев назад фонд развития Югры присоединился к договору инвестиционного товарищества "ТФ II", направленному на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов. Основным партнером товарищества является Российская венчурная компания, - констатировала Наталья Комарова.

Весь перечень действующих мер поддержки инвесторов в Югре включает в себя более 100 пунктов, информация о них размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале, она абсолютно прозрачна и доступна.

В целом комплекс реализуемых мероприятий и механизмов позволил Югре за последние пять лет создать 44 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, валовой региональный продукт по итогам прошлого года преодолел планку в 4,4 триллиона рублей. Югра сегодня занимает третье место среди субъектов России по объему инвестиций в основной капитал - 953,5 миллиарда рублей.

- Новые инициативы округа позволят к 2024 году обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал до 1,4 триллиона рублей, создать более 10 тысяч новых рабочих мест. Региональный бюджетный эффект от реализации новых проектов составит не менее 2,5 миллиарда рублей в год, - резюмировала Наталья Комарова.