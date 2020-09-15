В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа

В Сургуте расследуются обстоятельства инцидента на улице Кукуевицкого. Здесь ранним вечером 14 сентября чудом удалось избежать трагедии: нетрезвый дед хотел выбросить из окна своего двухлетнего внука, это увидели местные жители и позвали на помощь стражей порядка.

Как уточнили в Следственном комитете автономного округа, мужчина ставил ребенка на подоконник возле окна, потом, взяв за ноги, высунул его на улицу.

"Один из очевидцев заметил проезжавший неподалеку автомобиль ППС, догнал его на своей машине и сообщил о случившемся", - рассказали в пресс-службе МВД Югры.

Экипаж поднялся на пятый этаж, взломал дверь квартиры и в одной из комнат под сушилкой для белья обнаружил перепуганного двухлетнего мальчика. Его отец был на работе, а мать вышла в магазин. Ребенок остался под присмотром пожилого родственника.

"На месте происшествия задержан его дедушка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении 68-летнего мужчины побуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). СК просит прокуратуру о передаче материалов в производство следователей.