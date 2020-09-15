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15.09.2020 10:19
Рубрика: Происшествия

В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть двухлетнего внука с пятого этажа

Текст: Екатерина Призова

В Сургуте расследуются обстоятельства инцидента на улице Кукуевицкого. Здесь ранним вечером 14 сентября чудом удалось избежать трагедии: нетрезвый дед хотел выбросить из окна своего двухлетнего внука, это увидели местные жители и позвали на помощь стражей порядка.

Как уточнили в Следственном комитете автономного округа, мужчина ставил ребенка на подоконник возле окна, потом, взяв за ноги, высунул его на улицу.

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"Один из очевидцев заметил проезжавший неподалеку автомобиль ППС, догнал его на своей машине и сообщил о случившемся", - рассказали в пресс-службе МВД Югры.

Экипаж поднялся на пятый этаж, взломал дверь квартиры и в одной из комнат под сушилкой для белья обнаружил перепуганного двухлетнего мальчика. Его отец был на работе, а мать вышла в магазин. Ребенок остался под присмотром пожилого родственника.

"На месте происшествия задержан его дедушка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении 68-летнего мужчины побуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). СК просит прокуратуру о передаче материалов в производство следователей.

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