Первый в стране терминал для проведения медицинских телеконсультаций заработал в почтовом отделении поселка Белоярский Свердловской области. Внешне он мало отличается от привычных терминалов для получения, к примеру, талонов на прием. Только работает почтовый теледоктор по инновационным технологиям, осуществляя в онлайн-режиме связь пациента с медиком. Чтобы разговор был недоступен для чужих ушей, терминал установили в специально выделенной комнате.

Первый в стране терминал для проведения медицинских телеконсультаций заработал на Урале. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На экране - лечащий врач, который в онлайн-режиме консультирует приглашенного на прием пациента. После сеанса доктор оформляет протокол, при необходимости - рецепты и направления к другим специалистам. Все это тут же распечатывается на принтере, установленном в терминале, и пациент забирает бумаги для подробного изучения дома.

Начали эксперимент с телеконтакта со специалистами районной больницы. Но в будущем жители отдаленной территории смогут на почте общаться и с медиками из областных клиник. "Такая форма оказания медпомощи в первую очередь поможет приблизить ее к жителям отдаленных территорий. Им не придется лишний раз выезжать в областной центр для получения консультации по результатам анализов или для повторного приема - а это экономия времени и средств пациента", - уверена начальник регионального Медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова.

Свердловская область первая запустила проект больница - почта. С июля нынешнего года почтальонов из сельской местности снабдили планшетами для проведения медицинских телеприемов на дому. Алгоритм приемов примерно такой же: предварительная запись и назначение точного времени встречи. Только в роли связиста и IT-специалиста выступает почтальон, который имеет доступ к программе, может ввести пароль и настроить технику.