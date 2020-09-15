На экране - лечащий врач, который в онлайн-режиме консультирует приглашенного на прием пациента. После сеанса доктор оформляет протокол, при необходимости - рецепты и направления к другим специалистам. Все это тут же распечатывается на принтере, установленном в терминале, и пациент забирает бумаги для подробного изучения дома.
Начали эксперимент с телеконтакта со специалистами районной больницы. Но в будущем жители отдаленной территории смогут на почте общаться и с медиками из областных клиник. "Такая форма оказания медпомощи в первую очередь поможет приблизить ее к жителям отдаленных территорий. Им не придется лишний раз выезжать в областной центр для получения консультации по результатам анализов или для повторного приема - а это экономия времени и средств пациента", - уверена начальник регионального Медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова.
Свердловская область первая запустила проект больница - почта. С июля нынешнего года почтальонов из сельской местности снабдили планшетами для проведения медицинских телеприемов на дому. Алгоритм приемов примерно такой же: предварительная запись и назначение точного времени встречи. Только в роли связиста и IT-специалиста выступает почтальон, который имеет доступ к программе, может ввести пароль и настроить технику.