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15.09.2020 19:43
Рубрика: Власть

Лобовой контроль

В уральских школах устанавливают тепловизоры
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Высокочастотную аппаратуру, считывающую температуру тела учеников на ходу, устанавливают в уральских школах. Первый утренний фильтр тепловизорами перед началом уроков прошли вчера ученики самых крупных школ Свердловской области, где обучается более 1100 человек. На цифровой контроль перешли десять гимназий и техникумов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского.

- Для разделения потоков детей мы открыли три входа в здание. Но все равно на улице растягивалась очередь, ведь ручное измерение даже электронным термометром требует времени. Сейчас ребята, не задерживаясь, проходят турникет, а аппаратура фиксирует в потоке, здоров ли каждый ученик, - рассказывает директор гимназии N 35 Елена Никандрова.

Фото: предоставлено пресс-службой Ростеха
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Некоторые школьники даже не поняли, что им проверяют лоб с помощью цифровых технологий. Когда у ребенка температура нормальная, на мониторе у контролера - зеленый квадратик. Как только показатель зашкаливает за 37 - появляется красный свет и звуковой сигнал тревоги. Понятно, что красный не обозначает немедленного изгнания ребенка домой. Разгоряченного ученика повторно проверят и, если тревога подтвердилась, приведут к школьному врачу.

Одновременно аппаратура может отслеживать 20 человек в секунду. Это одна из самых точных систем по измерению температуры тела - погрешность три сотых градуса, - говорят специалисты. Средства на приобретение оборудования были выделены из областного бюджета.

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