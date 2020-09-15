В уральских школах устанавливают тепловизоры

Высокочастотную аппаратуру, считывающую температуру тела учеников на ходу, устанавливают в уральских школах. Первый утренний фильтр тепловизорами перед началом уроков прошли вчера ученики самых крупных школ Свердловской области, где обучается более 1100 человек. На цифровой контроль перешли десять гимназий и техникумов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского.

- Для разделения потоков детей мы открыли три входа в здание. Но все равно на улице растягивалась очередь, ведь ручное измерение даже электронным термометром требует времени. Сейчас ребята, не задерживаясь, проходят турникет, а аппаратура фиксирует в потоке, здоров ли каждый ученик, - рассказывает директор гимназии N 35 Елена Никандрова.

Некоторые школьники даже не поняли, что им проверяют лоб с помощью цифровых технологий. Когда у ребенка температура нормальная, на мониторе у контролера - зеленый квадратик. Как только показатель зашкаливает за 37 - появляется красный свет и звуковой сигнал тревоги. Понятно, что красный не обозначает немедленного изгнания ребенка домой. Разгоряченного ученика повторно проверят и, если тревога подтвердилась, приведут к школьному врачу.

Одновременно аппаратура может отслеживать 20 человек в секунду. Это одна из самых точных систем по измерению температуры тела - погрешность три сотых градуса, - говорят специалисты. Средства на приобретение оборудования были выделены из областного бюджета.