Температура Земли приблизилась к рекордным показателям за 50 млн лет

Климатологи впервые составили непрерывный график температур на Земле за последние 66 миллионов лет. Кривая показывает, насколько беспрецедентно нынешнее глобальное потепление. Результаты нового исследования опубликованы в журнале "Science".

Чтобы создать историю климата за последние 66 миллионов лет, команда Томаса Вестерхольда из Центра наук о морской среде (Marum) при Бременском университете и Норберта Марвана из Потсдамского института исследований климатических изменений (PIK) исследовала океанические отложения.

Особенно ученых интересовали хранящиеся в донных отложениях раковины так называемых фораминифер - крошечных организмов, обитающих на морском дне. Соотношение изотопов кислорода и углерода в раковинах этих простейших позволяет сделать выводы о том, какими были миллионы лет назад температура на глубине моря, глобальные объемы льда и концентрация углерода в атмосфере.

Получившаяся эталонная кривая климата дает детальную информацию об этом за последние 66 миллионов лет. И, кстати, ее начало совпадает с массовым вымиранием видов в конце мелового периода, жертвами которого, среди прочего, стали динозавры. Именно тогда началась кайнозойская эра, которая продолжается по сей день.

Две дюжины исследователей из шести стран утверждают, что теперь они "знают, когда на планете было теплее или холоднее, и лучше понимают динамику климатических изменений".

Ученые разделили климатические состояния Земли на 4 вида, которые они назвали жаркое (Hothouse), теплое (Warmhouse), прохладное (Coolhouse) и холодное (Icehouse). Эти климатические состояния сохранялись в течение миллионов или даже десятков миллионов лет. Так, "теплое" преобладало в первые десять миллионов лет исследуемого периода, когда средняя температура была более чем на пять градусов по Цельсию выше сегодняшней. Фаза Hothouse началась 56 миллионов лет назад, продолжалась до 47 миллионов лет назад. По утверждению Вестерхольда, тогда было более чем на 10-14 градусов теплее, чем сегодня.

Затем появилась тенденция к похолоданию: до 34 миллиона лет назад длилась фаза Warmhouse. На этапе Coolhouse (3,3 млн лет назад) сформировались огромные ледяные щиты в Антарктике и в северном полушарии. Эта стадия, на которую попадает и эволюция человека, закончилась голоценом ближе к концу последнего ледникового периода - около 12000 лет назад. На последовавшей за этим фазе Icehouse температура имела тенденцию к повышению, причем в последние несколько десятилетий с нарастающей скоростью.

Климатологи также сопоставили полученные данные с вариациями орбиты Земли, известными как циклы Миланковича: кривая показала периодические колебания в отдельных фазах из-за изменений орбиты нашей планеты.

Однако, по словам ученых, большинство глобальных климатических изменений за последние миллионы лет были связаны с изменением уровня парниковых газов и объема полярных ледяных щитов. "Мы хотим понять, - говорит Вестерхольд, - какие условия в прошлом влияли на климатические изменения, какие процессы стояли за ними и как все пошло дальше. Особенно интересно время от 66 до 34 миллионов лет назад, когда на планете было значительно теплее, чем сейчас".

Кривая также показывает, что текущее и прогнозируемое потепление находится вне естественных колебаний климата. Его причина - деятельность человека.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует: если в сценарии деятельности человечества ничего не изменится, то "к 2300 году средняя глобальная температура может подняться до уровней, каких Земля не видела за 50 миллионов лет".